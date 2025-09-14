ליברפול התקשתה מול ברנלי, אך הצליחה לנצח בתוספת הזמן מפנדל מוצלח של מוחמד סאלח, בזכות נגיעת יד של חניבעל, האדומים נשארו מושלמים

אחרי שארסנל ניצחה 0:3, ולפני הדרבי של מנצ'סטר ליברפול רצתה להישאר מושלמת אבל נתקלה בקיר של ברנלי, שעמדה בבונקר קיצוני וכמעט צליחה לחלץ תיקו מאופס, אך טעות קטנה בסוף השאירה את האלופה מושלמת ובמקום הראשון.

כל המשחק ליברפול ניסתה לחדור את הבונקר של ברנלי, עם מעל 80% החזקה בכדור , 26 בעיטות לשער מול שלוש בלבד של ברנלי. אך בתוספת הזמן חניבעל נגע ביד ברחבה ומוחמד סאלח תרגם את הפנדל לשער ניצחון.

עוד באותו נושא מי תנצח? עשרה דברים שלא ידעתם על הדרבי של מנצ'סטר 12:27 | שמחה רז 0 0 😀 👏

ליברפול נשארה כאמור מושלמת עם 12 נקודות, אחרי ארבעה מחזורים. ארסנל שנייה כשהיא עם הפסד אחרי בלבד, 0:1 לליברפול עצמה. זה היה השער החמישי העונה של ליברפול בעשר הדקות האחרונות, והיא השוותה את השיא של ארסנל עם 38 משחקים רצופים בהם היא כובשת.

האדומים אמנם מנצחים בשיניים במחזורים הראשונים, אבל כאמור הם עדיין מושלמים וצלחו גם מבחן גדול כמו ארסנל וגם בונקר כמו היום בול ברנלי, האם ליברפול תזכה באליפות שנייה ברציפות, או שמא ארסנל או סיטי יצליחו לזכות בתואר הנחשק?