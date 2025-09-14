זו הייתה שנה עם דרמות ביטחוניות, פוליטיות ואפילו מוזיקאליות. עכשיו המשימה שלכם, גולשי סרוגים היא לבחור מי היו אנשי השנה בכל התחומים ומה היו אירועי השנה

מסכמים את תשפ"ה: גולשי סרוגים בוחרים את אנשי השנה תשפ"ה והאירועים שעשו את השנה.

זו הייתה שנה סוערת (אם כי לא כמו תשפ"ד) עם דרמות פוליטיות, ביטחוניות ואפילו מוזיקאליות, שלא לדבר על סיפורים אנושיים מרגשים. עכשיו המשימה שלכם, גולשי סרוגים היא לבחור מבין כל המועמדים את האנשים שעשו את השנה הזו בקטגוריות השונות.

מי איש השנה בפוליטיקה? מי איש השנה במגזר? מי העיתונאי של השנה? ומה סדרת הטלוויזיה של השנה? ויש עוד הרבה קטגוריות.

את התוצאות נפרסם בתוכנית מיוחדת של 'כיפות ברזל' באולפן סרוגים במהלך השבוע הקרוב.

אתם בוחרים את אנשי השנה של סרוגים לשנת תשפ"ה