תכנית 5 של 'כיפות ברזל': והשבוע חיל האוויר מחסל את הצמרת המדינית של חמאס בקטאר, הארץ בסיכול ממוקד לדוד זיני, בנט מכנה את השרים מטומטמים והחרדים מתחילים להתגייס. צפו

“כיפות ברזל”, תכנית האקטואליה הבועטת של סרוגים ממשיכה בפרק חמישי והפעם הנושאים הגיעו עמוק עמוק לסוגיות הכי נפיצות: לשמוח על חיסול בכירי בחמאס בקטאר, עיתון הארץ מפחד מדוד זיני ומפרסם עליו "תחקיר" ומה דעתנו על ההקלטות המודלפות של בנט?

המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואפילו הבאזר לא הצליח לעצור את הדוברים.

מי היה באולפן? הפאנל השבוע כלל את: אריה יואלי, עורך אתר סרוגים

חנני ברייטקוף , כתב פוליטי של כיכר השבת

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי

נועה סגל מתנועת 'אל הדגל'. הנושאים שעשו את הרעש וידרמן: "בשבוע של 10 הרוגים אני לא מרים כוסית"

הדיון נפתח בהתייחסות לדיווחים על חיסול בכירים בחמאס בקטאר. בעוד המנחה נתנאל איזק הציג את האירוע כהישג מודיעיני מרשים וביקש להרים כוסית, אבי וידרמן הביע ספקנות ואמר: "בשבוע של 10 הרוגים אני לא מרים כוסית". איזק הציג זוג ביצים, וברך את הממשלה, על כך שסוף סוף הם הצליחו לגדל. וידרמן הוסיף כי החיסול עלול להקשיח את עמדות חמאס במשא ומתן. גם אריה יואלי תהה מדוע האירוע התרחש רק כעת, שנה ו-11 חודשים לאחר פרוץ המלחמה.

במהלך התוכנית, נחשפו הקלטות מודלפות של נפתלי בנט, בהן הוא מכנה את שרי הממשלה "מטומטמים". ההתבטאויות הללו הובילו לדיון סוער בפאנל. חנני ברייטקוף טען שבנט צודק, וכי שרים צריכים לדעת להתבטא כראוי, בעוד אריה יואלי ואבי וידרמן שיערו שהדברים מעידים על התיאוב של בנט מממשלת הליכוד ומרמזים על כוונותיו הפוליטיות לעתיד. וידרמן חשב שבנט לא ירכיב ממשלה עם נתניהו לעולם, יואלי חשב שמניסיון העבר, זה מראה שהוא דווקא כן יעשה את זה.

הטוב, הרע והמיותר: תחקיר הארץ על דוד זיני

האייטם שהפך לקרב צעקות עסק בתחקיר של עיתון הארץ על ראש השב"כ המיועד דוד זיני, שכלל עובדות על קרובי משפחה וחברים, אבל לא על זיני עצמו. אבי וידרמן טען כי זיני לא ראוי להיות ראש שב"כ בעיקר בתקופה הזו. אריה יואלי השיב לו כי השמאל עושה מה שהוא רוצה, אבל רק הימין צריך לעשות דברים 'בהסכמה' והרקורד של זיני בצבא לא היה פסול, עד שהוא הגיע למה שנראה כמעוז השמאל.

הדעה הלא פופולרית: לממשלה נוח שיש רצח במגזר הערבי

נושא גיוס החרדים המשיך לעורר מחלוקת. נועה סגל מתחה ביקורת על הממשלה ש"דנה בשאלות תיאורטיות" במקום לפעול בפועל להרחבת כוח האדם. אבי וידרמן הציג נתונים לפיהם למרות עלייה בגיוס החרדים, מדובר במספרים "עלובים". חנני ברייטקוף התנגד לכינוי "משתמטים" וטען שמדובר בעמדה אידיאולוגית עקרונית.

בין הנושאים הנוספים שנדונו היו מינוי ראש שב"כ חדש, הכישלון המתמשך של מערך ההסברה הישראלי ויוזמות פוליטיות חדשות. בסיום התוכנית, הפאנליסטים דנו בנושא הבוער של הפשיעה במגזר הערבי. נועה סגל תקפה בחריפות את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וטענה כי "או שיש אינטרס באמת או שבן גביר הוא פשוט השר הכי כושל שהיה פה אי פעם". אבי וידרמן הפתיע כשהציע שמי שיכול לפתור את הבעיה הוא מנסור עבאס, והזכיר כי בממשלת השינוי דווקא חלה ירידה בשיעור הפשיעה במגזר הערבי.

ומה יהיו הכותרות של השבוע הבא? גם על זה התנבאו חברי הפאנל: הוויכוחים המעייפים על אנשי השנה, ההשלכות של המילואים, האשכנזים מתחילים להגיד סליחות או דווקא המבצע בעזה.