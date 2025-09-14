החל משנת הלימודים האקדמית הקרובה שתחל בחודש הבא, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, יצטרף לסגל המרצים של התואר הראשון במדיניות ציבורית במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
בין הנושאים שיילמדו בהרצאותיו של סגל; מי באמת מקבל את ההחלטות במדינה, הפוליטיקאים, הפקידים, המשפטנים או התקשורת? איך עיתונות משפיעה על מדיניות ודעת קהל, ומהו הגבול בין ביקורת לאחריות? ואיך ניתן לנהל שיח ציבורי מאוזן בעידן של פילוג, פופוליזם ופייק ניוז?
לדברי המכללה, סגל יעניק מבט מעמיק ומבוסס ניסיון אמיתי על הממשק שבין מדיניות, משפט ותקשורת.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
זיזי
האם הקורס יכלול גם ניתוח תככים פוליטיים ע"י ביבי וכנופיתו ? אם כן אני נרשם !17:04 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר