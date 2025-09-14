בן 19 תושב פרדס חנה נעצר בחשד שנהג תחת השפעת סמים ברכב ודרס למוות את שרה צ'רקסוב סבתו של מתמודד האח הגדול ארז איסקוב באור עקיבא

בן 19 תושב פרדס חנה נעצר הבוקר (ראשון) בחשד שנהג תחת השפעת סמים ברכב ודרס למוות אמש את שרה צ'רקסוב סבתו של מתמודד האח הגדול ארז איסקוב באור עקיבא..

מהמשטרה נמסר: "בהמשך להודעת הדוברות אודות תאונת דרכים שקרתה אתמול באור עקיבא ושכתוצאה ממנה פונתה מהמקום אישה בשנות ה-70 לחייה במצב קשה ובהמשך נקבע מותה על ידי גורמי רפואה. בוחני התנועה של מרחב מנשה פתחו בחקירה, ומבדיקה שנערכה נמצא כי יש חשד שהנהג נהג תחת השפעת סמים".

הנהג , בן 19 תושב פרדס חנה נעצר לחקירה במשרדי הבוחנים בחדרה ובסיומה נכלא. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש הבוקר המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט לתעבורה בחדרה. החקירה נמשכת.

כזכור אמש פורסם כי שרה צ'רקסוב סבתא של המתמודד ארז איסקוב, שהעפיל לשלישיית הגמר, נהרגה בתאונת דרכים בדרכה להקרנה של הגמר באור עקיבא. היא פונתה במצב קשה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.