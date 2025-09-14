עידן טוקלומטי וחבריו בשארלוט אירחואת אינטר מיאמי של ליאו מסי וחבריו. הכוכב הישראלי סחב לבדו את הקבוצה לניצחון עם שלושער בדרך ל-0:3 אדיר

עידן טוקלומטי וחבריו בשארלוט אירחו הלילה (בין שבת לראשון) את אינטר מיאמי של ליאו מסי וחבריו. הכוכב הישראלי סחב לבדו את הקבוצה לניצחון עם שלושער בדרך ל-0:3 והשוואת שיא הניצחונות הרצופים ב-MLS עם תשעה כאלה.

No stopping Idan Toklomati right now. 🔥@CharlotteFC with the breakthrough at home! pic.twitter.com/PvTG6OAvWa — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

החלוץ הישראלי ראה את מסי מחמיץ פנדל בדקה ה-32 והתעורר בעצמו שתי דקות מאוחר יותר. הוא כבר בדקה ה-34, הכפיל בדקה ה-47 וסגר את התוצאה עם פנדל מדויק בדקה ה-84.

עוד באותו נושא MVP: הישראלים בארצות הברית מסרבים לעצור 08:45 | שמחה רז 1 0 😀 👏

החלוץ הגיעה לעשרה שערים בליגה וסך הכול מעורבות ב-12 שערים. שארלוט נמצאת במקום השלישי במזרח ארבע נקודות מאחורי פילדלפיה יוניון של תאי בריבו, ש עלה מהספסל בתבוסה האדירה של קבוצתו 7:0 לוואנקובר, כשתומאס מולר כיכב עם שלושער, ישראלי נוסף עילי פיינגולד השלים 90 דקות ב-1:1 של ניו אינגלנד רבולושן נגד טורונטו.