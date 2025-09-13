טרגדיה בתכנית האח הגדול. שרה צ'רקסוב סבתא של המתמודד ארז איסקוב, שהעפיל לשלישיית הגמר נהרגה בתאונת דרכים כשהייתה בדרכה לצפות בתכנית הגמר

טרגדיה באח הגדול. שרה צ'רקסוב סבתא של המתמודד ארז איסקוב, שהעפיל לשלישיית הגמר, נהרגה בתאונת דרכים בדרכה להקרנה של הגמר באור עקיבא. היא פונתה במצב קשה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.

ממד"א נמסר: "בשעה 20:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על הולכת רגל שנפגעה מרכב בשדרות הנשיא וייצמן באור עקיבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה באישה כבת 60 במצב אנוש תוך פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית".

חובשת מד"א אורלי קינן סיפרה: "הפצועה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן טיפול תרופתי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה."

יש לציין כי הגמר ממשיך להיות משודר כרגיל.