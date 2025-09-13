העיתונאי חיים לוינסון תקף בחריפות את המשטרה על התנהלותה בפרשת קטרגייט: "פארסה שאין לה מקום במשפט הפלילי. הגיע הזמן לבקש סליחה מיונתן אוריך. עוד לא מאוחר"

העיתונאי ואיש התקשורת, חיים לוינסון, התייחס אמש (שישי) בתכנית "אופירה ולוינסון" בקשת 12 להתפתחויות בפרשת "קטרגייט", וביקר בחריפות את התנהלות משטרת ישראל וגופי החקירה.

לדבריו, "מי שצריך לבקש סליחה זו משטרת ישראל, מיונתן אוריך". לוינסון ציין כי החלטות שיפוטיות חוזרות, בהן זו של נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון השופט מנחם מזרחי, "נוחתות על הראש של המשטרה", אך לדבריו, "הם ממשיכים לסרב ללמוד".

לוינסון כינה את פרשת קטרגייט "פארסה שאין מקומה במשפט הפלילי", והוסיף כי מדובר בעניין של שיפוט מוסרי ולא של עבירה פלילית. "חצי שנה חלפה מאז שנעצר אוריך, ועדיין אין חוות דעת של השב"כ שמסבירה איזו סכנה לביטחון המדינה נגרמה כאן", אמר.

בהמשך טען כי גם המשטרה בעצמה לא מצליחה להבהיר איזו עבירה בדיוק בוצעה, והפנה להחלטות השיפוטיות בתיק. "תקראו את ההחלטה של השופט מזרחי", אמר, וציין כי גם בדיון עם הפרקליטות במרץ האחרון, המשטרה עצמה טענה שאין עבירה פלילית ברורה.

לוינסון חשף גילוי נאות במהלך דבריו: "אני מיודד עם שרוליק איינהורן, מתעב את יונתן אוריך, מעריך את פולי מרדכי, ולא מכיר את אליעזר פלדשטיין", אך הדגיש: "זה לא עניין של רגשות – אלא של עובדות".

בין היתר תקף לוינסון את צו המעצר נגד ג'יי פוטליק, אזרח אמריקאי, שלדבריו פעל מתוך מניעים ציוניים בניסיון לסייע בשחרור החטופים דרך קשריו בקטר. "על מה הוציאו לו צו מעצר? מה ההבדל בינו לבין גרשון בסקין, שמנצל את קשריו עם חמאס למטרה דומה?", תהה.

את דבריו סיכם כך: "משטרת ישראל לא אמורה לאכוף עמדות מוסריות. כשגופי אכיפה משנים את חוקי המשחק תוך כדי תנועה ומסרבים להודות בטעות – הם מסוכנים לדמוקרטיה הישראלית הרבה יותר ממי שעובד עם קטר. תבקשו סליחה. עוד לא מאוחר".