במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי כיבוש העיר עזה עשוי לצאת לדרך בתוך ימים ספורים, בכפוף לאישור הדרג המדיני. על פי ההערכות, צה"ל מתקרב להשלמת ההכנות המבצעיות ונמצא בשלבים מתקדמים של צבירת כוחות לקראת פתיחת התמרון הקרקעי.
הלחימה בשטחי הרצועה התמקדה עד כה באזורים הסובבים את העיר עזה, ובחודשים האחרונים התקיימו קרבות בעיקר בצפון ובדרום הרצועה, בשכונות חאן יונס, רפיח, ג'באליה, בית חאנון ואזורים נוספים.
במערכת הביטחון מעריכים כי כיבוש העיר עזה עצמה, שבה נמצאים עדיין כוחות לוחמים של חמאס, ידרוש פעולה ממוקדת וממושכת, שתלווה בלחימה בשטח בנוי ובאזורים צפופים במיוחד. הכוחות ערוכים, ונכון לעכשיו, ממתינים לאישור הפוליטי לביצוע המהלך.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אילן
טירוף. כתר בלי סיכון!!20:32 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אניהו
למה הוחלט לפרסם את הידיעה הזו?20:33 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיילים שנכנסים לעזה כשהקבינט שולח לעזה אוכל חשמל ומים - משוגעים.
חיילים - אל תתאבדו!21:39 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
