במערכת הביטחון מעריכים כי תוך זמן קצר תצא לפועל פעולת עומק בלב הרצועה. ההכנות כמעט הושלמו, וההכרעה תלויה באישור הדרג המדיני

במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי כיבוש העיר עזה עשוי לצאת לדרך בתוך ימים ספורים, בכפוף לאישור הדרג המדיני. על פי ההערכות, צה"ל מתקרב להשלמת ההכנות המבצעיות ונמצא בשלבים מתקדמים של צבירת כוחות לקראת פתיחת התמרון הקרקעי.

הלחימה בשטחי הרצועה התמקדה עד כה באזורים הסובבים את העיר עזה, ובחודשים האחרונים התקיימו קרבות בעיקר בצפון ובדרום הרצועה, בשכונות חאן יונס, רפיח, ג'באליה, בית חאנון ואזורים נוספים.

במערכת הביטחון מעריכים כי כיבוש העיר עזה עצמה, שבה נמצאים עדיין כוחות לוחמים של חמאס, ידרוש פעולה ממוקדת וממושכת, שתלווה בלחימה בשטח בנוי ובאזורים צפופים במיוחד. הכוחות ערוכים, ונכון לעכשיו, ממתינים לאישור הפוליטי לביצוע המהלך.