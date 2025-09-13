אביו זיהה אותו בתמונות שפורסמו ואמר: "זה נראה בדיוק כמוך". לאחר שיחה עם כומר נוער, רובינסון הגיע בעצמו לתחנת השריף ונעצר ללא התנגדות

טיילר רובינסון, בן 22 מהעיר וושינגטון שבמדינת יוטה, הוא החשוד ברצח הפעיל השמרני צ’ארלי קירק, שנורה למוות במהלך הופעה באוניברסיטת יוטה.

רובינסון נולד וגדל בעיר וושינגטון שבמדינת יוטה. הוא סיים תיכון בהצטיינות, זכה במלגת נשיא לאוניברסיטת יוטה סטייט והחל ללמוד במסלול קדם-הנדסה. אבל אחרי סמסטר אחד בלבד עזב את הלימודים האקדמיים ובחר במסלול מקצועי כחשמלאי במכללה טכנולוגית. שם היה בשנתו השלישית כסטודנט כשנעצר.

בני משפחתו מספרים כי בשנים האחרונות חל בו שינוי. הוא הפך "פוליטי יותר", הציג דעות חריפות בשיחות משפחתיות והתרחק מהחיים החברתיים. למרות זאת, לא היה מזוהה עם אף מפלגה פוליטית, ואף רשום כבוחר "לא פעיל". ימים לפני הרצח ציין בפני קרוביו את הופעתו הקרובה של קירק באוניברסיטה – והבהיר שאינו מסכים עם עמדותיו.

עוד באותו נושא ארה"ב רועדת: נחשף סרטון של החשוד ברצח צ'רלי קירק. צפו 10:00 | חדשות סרוגים 3 1 😢

ביום הרצח תועד רובינסון מגיע לאוניברסיטת יוטה במכוניתו, לבוש חולצה בורדו ומכנסיים בהירים. שעות לאחר מכן, במהלך נאום של קירק, נשמעו יריות והמשפיען השמרני התמוטט. בזירה נמצאה רובה צייד עטופה במגבת, ועל התחמושת נחרטו מסרים פוליטיים קיצוניים, בהם “בלה צ’או” ו"היי פשיסט, תתפוס".

החשד נגדו התעורר כשאביו זיהה אותו בתמונות שפרסמה המשטרה. כשהתעמת איתו אמר רובינסון: “אני מעדיף להרוג את עצמי מאשר להסגיר את עצמי.” אך בהמשך, אחרי שיחה עם כומר נוער שהוזעק לבית המשפחה, הודה במעשה.

בסופו של דבר נעצר רובינסון ללא התנגדות. משפחתו פנתה לידיד שהעביר את המידע לרשויות, והוא הגיע מיוזמתו לתחנת השריף ושיתף פעולה. מושל יוטה שיבח את משפחתו על אחריותה ואומץ הלב: “הם מנעו הסלמה ותרמו למעצר מהיר.”