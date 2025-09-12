פָּרָשַׁת כִּי תָבוֹא היא פרשת השבוע השביעית בספר דברים. היא מתחילה בפרק כ"ו, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ט, פסוק ח'.
פרשת כי תבוא תמיד נקראת שתי שבתות לפני ראש השנה, כיוון שמופיעה בה פרשת הברכות והקללות ואין רוצים לסיים את השנה בדבר רע. פרשה זו מכונה "פרשת התוכחה הגדולה" (בניגוד לפרשת בחוקותי שמכונה פרשת "התוכחה הקטנה"), מכיוון שיש בה תוכחה רבה וארוכה ומצויות בה ברכות וקללות.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 18:13. יציאת השבת: 19:24
תל אביב
כניסת השבת: 18:30. יציאת השבת: 19:26
חיפה
כניסת השבת: 18:23. יציאת השבת: 19:26
באר שבע
כניסת השבת: 18:31. יציאת השבת: 19:26
חברון
כניסת השבת: 18:33. יציאת השבת: 19:25
גוש עציון
כניסת השבת: 18:33. יציאת השבת: 19:25
אריאל
כניסת השבת: 18:19. יציאת השבת: 19:25
אילת
כניסת השבת: 18:19. יציאת השבת: 19:24
צפת
כניסת השבת: 18:23. יציאת השבת: 19:24
