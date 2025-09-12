משטרת ישראל הודיעה הבוקר (רביעי) כי ישי איפרגאן, בן 11 תושב צפת, אשר נעלם אתמול בבוקר, אותר בריא ושלם בכותל המערבי בירושלים.
איפרגאן נראה לאחרונה אתמול (שלישי) בשעה שמונה בבוקר, סמוך לפקולטה לרפואה בצפת. בשעות הערב התקבלה קריאה במשטרה על היעדרותו, וכאשר התקבל אישור מהמשפחה, פורסמו פרטיו לציבור.
עם קבלת הדיווח החלו שוטרי המחוז הצפוני בסריקות נרחבות לאיתורו. החיפושים נמשכו לאורך כל הלילה, ובהם השתתפו עשרות שוטרים ומתנדבים ממגוון גופים וארגונים, שפעלו תחת פיקוד משטרת ישראל.
בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות היעלמותו או אופן הגעתו לכותל.
שמעון אבירם
כול הכבוד לך על המידע09:03 12.09.2025
יושר
מוזר מאוד09:42 12.09.2025
