ברשת בלומברג דווח כי ממשלת גרמניה תגבה את ההצעה של של צרפת לקידום פתרון שתי המדינות שיוצג בעצרת האו"ם, זאת בתגובה לתקיפה הישראלית בקטאר. עם זאת, נאמר כי גרמניה לא תכיר בעצמה במדינה פלסטינית

בדרך לשינוי כיוון? ממשלת גרמניה החליטה לגבות את ההצעה של צרפת לקידום פתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אשר יוצג בכנס המשותף של צרפת וסעודיה בעצרת הכללית של האו"ם. כך דווח הערב (חמישי) ברשת "בלומברג".

לפי הדיווח, ההחלטה של גרמניה על גיבוי התכנית התקבלה בעקבות התקיפה הישראלית בקטאר. עם זאת, נאמר כי גרמניה לא מתכננת להכיר בעצמה במדינה פלסטינית בשלב הזה.

כזכור, במשך עשרות שנים גרמניה נחשבה כידידה קרובה של ישראל – אך בחודשים האחרונים נראה כי חל שינוי משמעותי במדיניותה. בחודש שעבר הקנצלר פרידריך מרץ הודיע כי יטיל אמברגו נשק על ישראל בעקבות התכניות להרחבת המלחמה ברצועה וכיבוש העיר עזה – במהלך שזכה לביקורת רבה גם בגרמניה עצמה.

בעקבות הזעם הציבורי, מרץ הבהיר כי "ממשלת גרמניה ממשיכה ותמשיך לעמוד לימינה של מדינת על ישראל ועל זכותה להגן על עצמה. אך יש לנו וויכוח עם מדיניות הממשלה והמהלכים המתוכננים, אנחנו לא מוכנים לסייע בכיבוש רצועת עזה".

במקביל, שר החוץ הגרמני אמר בהצהרה לפני ביקורו בישראל כי יש לפתוח בתהליך שיוביל להכרה במדינה פלסטינית. במשרד החוץ הדגישו כי מדובר בתחילתו של הליך שיכלול צעדים מקדימים, אך לא פורסם לוח זמנים או תנאים מפורטים למהלך.