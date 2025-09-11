במהלך דבריו חשף הרב שרקי כי הוא שינה את דעתו בתחום הגיור. לדבריו, בעבר הוא היה מהמחמירים ביותר ואילו היום תומך בגיור אדם המעוניין להיות יהודי, אף אם טרם הובהרה לו חובת השמירה על כל המצוות והוא מרגיש שייך לחברה המסורתית.

הרב שרקי בקבר יוסף. ארכיון (צילום: מועצה אזורית שומרון)

הרב שרקי אמר: "פעם הייתי מהמחמירים בנושא הזה, היום אני מהיותר פתוחים בנושא הזה. כלומר, יש איזו נקודה מאוד משמעותית בגיור, והיא ההזדהות עם עם ישראל".

הוא הסביר: "זה שאדם כשהוא מתגייר לא מרגיש צורך מיידי להיות דתי זו לא אשמתו, זו אשמת החברה הישראלית שהיא מסורתית. זאת אומרת, אני יכול לקבל את זה שאדם מזדהה עִם עַם ישראל, והגיור שלו הוא גיור אמיתי, גם אם הוא עוד לא הבין או לא הסבירו לו, את הצורך בשמירת כל המצוות".