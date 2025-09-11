חרדים מהפלג הירושלמי הפגינו בבני ברק במחאה על מעצרם של העריקים שהיו בדרכם לאומן. בעקבות ההפגנה כביש 4 נחסם לתנועה ביציאה מהעיר

כביש 4 נחסם לתנועה היום (רביעי) ביציאה מהעיר בני ברק, זאת בעקבות הפגנה של הפלג הירושלמי על רקע מעצרם של העריקים החרדים שהיו בדרכם לאומן בימים האחרונים.

עוד לפני תחילת ההפגנה, המשטרה פרסמה הסדרי תנועה לאזור וקראה לציבור להימנע מהגעה לכביש 4 בשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. בהודעה הזהירו כי יש גם היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בבני ברק.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו"