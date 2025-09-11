כביש 4 נחסם לתנועה היום (רביעי) ביציאה מהעיר בני ברק, זאת בעקבות הפגנה של הפלג הירושלמי על רקע מעצרם של העריקים החרדים שהיו בדרכם לאומן בימים האחרונים.
עוד לפני תחילת ההפגנה, המשטרה פרסמה הסדרי תנועה לאזור וקראה לציבור להימנע מהגעה לכביש 4 בשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. בהודעה הזהירו כי יש גם היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בבני ברק.
מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו"
נחמיה
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה,...
לאזרחי המדינה, זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), למשל האפשרות לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). למשטרה, אין פתרון הולם לאלימות החרדית הפחדנית, וזכותם של הנוהגים, לתגובה מקבילה (הברורה, אך אסור עלי לציינה, מטעמי "הסתה"). בטוח, כי ה"גיבורים" יפסיקו סו"ס את השתוללותם הפחדנית. ועוד דרך בדוקה : התזת האדום, שמקורו בבהמות "קצרות רגליים". כל נפגע מפרעות החריידים שליט"א, ז כ א י לרסס עליהם בשפריצר בסיסי....: עבד נהדר אצל הצלבנים, נגד המוסלמים חביבי החרדים.המשך 18:09 11.09.2025
בתגובה ל: נחמיה

נכון. רק להפגנות בקפלן יש זכות לחסום כבישים.
בתגובה ל: נחמיה
נכון. רק להפגנות בקפלן יש זכות לחסום כבישים.18:18 11.09.2025
צבי קליינרמן
בתגובה ל: נחמיה
בתגובה ל: נחמיה

נכון. רק למפגינים בקפלן ודרך עזה יש זכות לחסום כבישים.18:20 11.09.2025
