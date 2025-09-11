הסופר הישראלי ושיאן גינס בזיכרון, ערן כץ, מתייחס לרצח של פעיל הימין האמריקאי, צ'רלי קירק: "ייצג את הלוגיקה של רבים"

הסופר הישראלי ושיאן גינס בזיכרון, ערן כץ , מתייחס לרצח של פעיל הימין האמריקאי, צ'רלי קירק, ואומר כי מדובר באדם שהצליח לייצג את ההיגיון של רבים במדינתו, ועל כך הוא היה מאוד פופולרי. תחת הכותרת "וידוי", כתב כץ: "מאוד אהבתי את צ'רלי קירק ולא הייתי צריך להסכים עם כל דעותיו. זה היה יופיו של האיש. הזדעזעתי קשות מהירצחו. בעולם של קיצונים בורים מלאי שנאה הוא ניהל דיאלוגים בחיוך ובאהבה עם כולם על כל נושא". כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההתנקשות בצ'רלי קירק

הוא ציין כי "הפופולריות האדירה של בחור צעיר שכזה נבעה מכך שהוא ייצג את הלוגיקה של רבים. את ההיגיון הפשוט של הרוב שמאס בטרלול, הבורות והכפייה האידאולוגית של קיצוניים. הוא היה רהוט, אינטליגנטי ובעל חוש הומור. ובעל סיכוי גבוה להיות הנשיא העתידי של ארה"ב".