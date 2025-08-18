בריאיון עם ערן כץ, מחבר רב המכר העולמי “סוד המוח היהודי”, נחשפים סודות הזיכרון המופלא של העם היהודי ומתברר איך כל אחד יכול לרכוש את “היכולות העל-טבעיות” של המוח היהודי.

סוד המוח היהודי – מהיכן מגיעה יכולת הזיכרון יוצאת הדופן של היהודים, שבלטה לאורך הדורות? בריאיון מרתק עם סופר רבי המכר הבינלאומי – ערן כץ, אנחנו צוללים אל תוך העולם המופלא של המוח האנושי.

כץ, שיאן גינס בתחום הזיכרון, חושף כי סוד הגאונות היהודית אינו בגנטיקה, אלא בשיטות לימוד עתיקות וייחודיות שהתפתחו במשך אלפי שנים. לדבריו, תרבות הלימוד היהודית, המבוססת על שינון, דיון ופרשנות יצירתית, יצרה מנגנוני זיכרון חזקים במיוחד.

במהלך הריאיון, כץ מציג טכניקות פרקטיות ויישומיות, הנגישות לכל אחד ואחת לשיפור הזיכרון והיכולות הקוגניטיביות. הוא מסביר איך אפשר לנצל את עקרונות “המוח היהודי” כדי לזכור שמות, פרטים חשובים ואפילו לשכוח זיכרונות לא נעימים. הריאיון מציע הצצה מרתקת לא רק להיסטוריה של הזיכרון היהודי, אלא גם לדרכים מעשיות שבהן נוכל כולנו לאמן את המוח ולהגיע לפוטנציאל הגבוה ביותר שלו.

כץ מנפץ מיתוסים ומוכיח כי הזיכרון המצוין של העם היהודי אינו תכונה מולדת אלא פרי של מסורת חינוכית עשירה. הוא מדגיש כי שיטות כמו שינון חזרתי וקישור אסוציאטיבי, שהיוו את אבני היסוד של הלמדנות היהודית, הן כלים יעילים וזמינים לכל מי שמעוניין לשפר את יכולותיו הקוגניטיביות.

כץ טוען בתוקף שאין צורך בכישרון יוצא דופן כדי להשיג זיכרון פנומנלי, אלא רק ביישום נכון של טכניקות אלו, והוא מציע למאזינים כלים פרקטיים ליישום מיידי בחייהם. הראיון משלב גם טכניקות מרב המכר “סוד הזיכרון המצוין”.