יום אחרי ההתנקשות בחייו של צ'ארלי קירק באוניברסיטה ביוטה, ה-FBI הודיע כעת (חמישי) כי הם איתרו את כלי הנשק שככל הנראה שימש לירי בתקרית. לדבריהם, מדובר ב"רובה בעל עוצמה גבוהה" שאותר ביער שאליו היורה נמלט.

סוכן ה-FBI בו מייסון ציין כי הם יבחנו את טביעות האצבע שנשארו על כלי הנשק, במטרה למצוא את היורה שבשלב זה עדיין לא אותר. "אנחנו נמשיך לעבוד ללא הפסקה עד שנמצא את האדם שביצע את הפשע המזעזע הזה, ונגלה למה הוא עשה זאת" הבהיר.

במקביל, כוחות הביטחון ביוטה אמרו כי השיגו סרטון שמתעד את היורה "בצורה טובה". "יש תמונות טובות של היורה, ואנחנו מעריכים שהוא בגיל קולג'" ציינו. "אנחנו נתפוס אותו, אבל נשענים על עזרת הציבור במציאתו".