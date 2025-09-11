טירוף המערכות בשמאל האמריקני: אתר פמיניסטי שילם למכשפות כדי שיטילו קללה על הפעיל השמרני צ'ארלי קירק, יומיים לפני שנרצח

סערה עזה בארצות הברית בעקבות רצח הפעיל השמרני צ'ארלי קירק, מייסד ארגון "Turning Point USA", שנורה למוות במהלך עצרת באוניברסיטת יוטה. כעת נחשף פרט מקפיא דם: 48 שעות בלבד לפני ההתנקשות, פורסמה באתר הפמיניסטי-פרוגרסיבי "Jezebel" כתבה המתארת כיצד אחת מכתבות האתר שילמה כסף למכשפות דרך פלטפורמת "אטסי" כדי שאלו יטילו קללות על קירק.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההתנקשות בצ'רלי קירק

בכתבה, שפורסמה תחת הכותרת "שילמתי למכשפות באטסי לקלל את צ'ארלי קירק", תיארה הכותבת את צעדיה ללא כל הסתייגות. "האם זה מוסרי לקלל אדם שמעולם לא פגשתי? כנראה שלא", כתבה, אך מיד הוסיפה הצדקה מעוותת: "אבל האם זה לא מוסרי לתת לו להמשיך לדבר? כן. אז הנה אנחנו, באיזור האפור. להרוס לו את היום עם הכוח הפמיניסטי הקולקטיבי של קהילת אטסי תהיה השמחה הגדולה ביותר של חיי".

הטקסט, שנע בין גיחוך לשנאה יוקדת, ממחיש את עומק הטירוף שאוחז בחלקים בשמאל הרדיקלי, שם דמותו של קירק, שמרן, פטריוט ותומך ישראל, נתפסת כאוייב שיש להשתיק בכל מחיר.

עוד באותו נושא ארה"ב מזועזעת: בשמאל חוגגים את ההתנקשות בצ'ארלי קירק 16:01 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

יומיים לאחר פרסום הכתבה, התממש הסיוט. קירק נורה בצווארו על ידי מתנקש, ככל הנראה צלף שפעל מגג סמוך, ונהרג במקום. הרצח היכה בתדהמה את הציבור השמרני בארה"ב.

בעקבות ההתנקשות והביקורת הציבורית הנוקבת, באתר "Jezebel" מיהרו להוסיף "הערת מערכת" לכתבה המקורית. בהערה נכתב כי האתר "מגנה בכל תוקף אלימות פוליטית", וכי מטרת הכתבה הייתה "ביקורת תרבותית" ולא קריאה לפגיעה. "איננו תומכים ומעודדים אלימות פוליטית מכל סוג שהוא", הדגישו.

אך עבור רבים, ההתנערות המאוחרת נשמעת צבועה וריקה מתוכן. המקרה המזעזע מעלה שוב את הדיון על האופן שבו שיח אלים ודה-הומניזציה של יריבים פוליטיים בתקשורת הפרוגרסיבית עלול להכשיר את הקרקע למעשי טרור.

בתוך כך, ה-FBI ממשיך במצוד אחר המתנקש. על פי החשד, היורה היה לבוש בבגדים שחורים ופתח באש מגג סמוך למקום העצרת. שני חשודים שנעצרו אתמול שוחררו, והחיפושים נמשכים.