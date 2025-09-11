אחרי הדחות דרמטיות של סרביה וצרפת – גרמניה, פינלנד, יוון וטורקיה יעלו לפרקט בחצי הגמר, בקרב שבו הכול פתוח והגביע ממתין למנצחת

אחרי טורניר מתיש ורווי דרמות, שבו נרשמו הדחות מפתיעות של סרביה וצרפת, נותרו רק ארבע נבחרות אחרונות במאבק על הכתר. חצי הגמר של היורובאסקט מבטיח מפגשים לוהטים, ובדיוק כפי שההיסטוריה לימדה אותנו – במשחק אחד הכל יכול להתהפך. השאלה הגדולה: מי מהן תצליח לשרוד את המעמד, ומי תזכה להניף את גביע אירופה בכדורסל לשנת 2025?

גרמניה – העומק והאופי

יריבה בחצי הגמר: פינלנד

אלופת העולם הוכיחה שוב שהיא יודעת לנצח גם בתנאים קשים. מול סלובניה ולוקה דונצ’יץ’ שקלע 39 נקודות, הגרמנים הציגו חוסן מנטלי ועומק סגל נדיר. שרודר הזריז והקטלני, האחים ואגנר ושאר הסגל מציעים שילוב קטלני של פיזיות, קליעה ויכולת ריצה.

סיכוי לזכייה: גבוה מאוד. גרמניה נחשבת לפייבוריטית העיקרית להניף את הגביע.

פינלנד – ההיסטוריה נכתבת

יריבה בחצי הגמר: גרמניה

פינלנד רושמת את ההישג הגדול בתולדותיה עם עלייה ראשונה אי־פעם לחצי הגמר. ברבע הגמר היא גברה 79:93 על גאורגיה, כשלאורי מרקאנן, אשר נותן את קמפיין חייו וממקם את עצמו כסופרסטר אירופאי ,ממשיך להוביל עם קליעה מכל הטווחים ונוכחות דומיננטית בצבע. הנבחרת מציגה משחק קבוצתי מהיר ואינטנסיבי.

סיכוי לזכייה: למרות חוסר הניסיון בטורנירים גדולים, פינלנד מגיעה עם מומנטום מצוין – אנדרדוג מסוכן שיכול להפתיע.

יוון – הכוכב הגדול

יריבה בחצי הגמר: טורקיה

עם יאניס אנטטוקומפו, אחד השחקנים הגדולים בעולם כיום, יוון שומרת על מעמדה כאיום ממשי בטורניר. אנטטוקומפו מסוגל להכריע משחקים בעצמו, והנבחרת מתייצבת סביבו עם הגנה קשוחה ומשמעת טקטית.

סיכוי לזכייה: גבוה־בינוני. נוכחותו של יאניס הופכת את יוון למסוכנת מאוד, אך הסגל המשלים עדיין שאלה פתוחה מול יריבות עמוקות יותר.

טורקיה – הכישרון והקהל

יריבה בחצי הגמר: יוון

הנבחרת הטורקית הציגה יכולת מרשימה לאורך שלבי הנוקאאוט, בהובלת שיין לארקין ואלפרן שנגון. המשחק המהיר שלה מקבל דחיפה אדירה מהקהל האדיר שמלווה אותה לכל מקום.

סיכוי לזכייה: בינוני־גבוה. טורקיה יכולה להפוך כל ערב לחגיגה – אך חוסר היציבות עלול לפגוע בה מול יריבות מנוסות יותר.

אז מה יהיה?

הפיינל־פור של יורובאסקט מציב ארבע יריבות עם זהויות שונות: אנדרדוג שמסעיר את היבשת, אלופה עולמית בלתי מתפשרת, נבחרת כישרונית ורועשת, ונבחרת שמובלת על ידי סופרסטאר עולמי. על הנייר גרמניה ויוון נחשבות למועמדות המובילות, כאשר היכולת של יאניס לתת 35 נקודות בכל יום על כל קבוצה יכולה וצריכה לתת ליוון את התואר, אבל כפי שכבר למדנו – ביורובאסקט הכול אפשרי