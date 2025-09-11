חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות

חיל האוויר יירט היום (חמישי) לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

אמש במסגרת התקיפה שאירעה בתימן מדובר בטיסה הארוכה ביותר שביצע חיל האוויר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק״מ.

בתקיפה לקחו חלק מעל ל-10 מטוסי קרב והשתמשו במעל ל-30 חימושים כנגד 15 מטרות.

אחרי התקיפה נתניהו אייים על החות'ים: "לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה הם ירו לפני יומיים על שדה התעופה רמון. זה לא ריפה את ידינו – היום תקפנו שוב מהאוויר, במתקני טרור, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד מחבלים, וגם במתקנים נוספים".

נתניהו הדגיש כי ישראל תגיב בעוצמה לכל איום מצד שלטון הטרור בתימן: "אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו – נגיע אליו".