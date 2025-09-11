דקות דרמטיות נרשמו היום (חמישי) בפרלמנט האירופי, כאשר קבוצת חברי פרלמנט ביקשה לקיים דקת דומייה לזכרו של הפעיל השמרני האמריקני, צ’ארלי קירק – אך הבקשה נחסמה על ידי הנהגת המליאה.
RIP Charlie Kirk
Unfortunately, the lefty Chair did not allow us to honor his memory. @Europarl_EN pic.twitter.com/rGQHO0xcDs
— Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) September 11, 2025
הניסיון להקדיש רגע לזכרו של קירק עורר סערה בין חברי פרלמנט שמרנים וליברלים. חבר הפרלמנט השבדי, צ’ארלי ויימרס, כתב בתגובה: “נוח על משכבך בשלום צ'ארלי. לצערי, יושבת הראש מהשמאל לא אפשרה לנו לכבד את זכרו.”
ההחלטה של הנהגת הפרלמנט, בהובלת התנגדות מפלגות השמאל לרעיון של דקת דומייה, גרמה לסערה משמעותית. עשרות חברי פרלמנט ממפלגות הימין עזבו את המקום בהפגנה על ההחלטה.
שושנה תייר ויגודני
שמאל עלוב, מוטה, אנרכיסטי גם באירופה וגם בישראל. אלאק פרוגרסיבי. שום פרוגרס ושום נעליים. קיצוניים, אלימים ומסוכנים.15:18 11.09.2025
יעינהמ
גם מרטין לותר קינג לא ראוי להנצחה , אבל היה סמל , הפרוגרסיבים מקדשים את השחורים אבל מבטלים את הלבנים , פרוגרסיביים הם מגה גזעניים , לא עפ״י נפש ולא...
גם מרטין לותר קינג לא ראוי להנצחה , אבל היה סמל , הפרוגרסיבים מקדשים את השחורים אבל מבטלים את הלבנים , פרוגרסיביים הם מגה גזעניים , לא עפ״י נפש ולא דמוקרטייםהמשך 15:29 11.09.2025
יעינהמ
