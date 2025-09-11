סערה בפרלמנט האירופי: חברי פרלמנט ניסו לקיים דקת דומייה לזכרו של צ’ארלי קירק אך נחסמו. השמרנים זועמים, בעוד מתנגדיו טוענים כי אינו ראוי להנצחה.

דקות דרמטיות נרשמו היום (חמישי) בפרלמנט האירופי, כאשר קבוצת חברי פרלמנט ביקשה לקיים דקת דומייה לזכרו של הפעיל השמרני האמריקני, צ’ארלי קירק – אך הבקשה נחסמה על ידי הנהגת המליאה.

RIP Charlie Kirk Unfortunately, the lefty Chair did not allow us to honor his memory. @Europarl_EN pic.twitter.com/rGQHO0xcDs — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) September 11, 2025

הניסיון להקדיש רגע לזכרו של קירק עורר סערה בין חברי פרלמנט שמרנים וליברלים. חבר הפרלמנט השבדי, צ’ארלי ויימרס, כתב בתגובה: “נוח על משכבך בשלום צ'ארלי. לצערי, יושבת הראש מהשמאל לא אפשרה לנו לכבד את זכרו.”

עוד באותו נושא רוקדים על הדם: כך הגיבה התקשורת בארה"ב לרצח קירק 11:57 | יאיר אמר 9 0 😀 👏

ההחלטה של הנהגת הפרלמנט, בהובלת התנגדות מפלגות השמאל לרעיון של דקת דומייה, גרמה לסערה משמעותית. עשרות חברי פרלמנט ממפלגות הימין עזבו את המקום בהפגנה על ההחלטה.