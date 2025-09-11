דקות דרמטיות נרשמו היום (חמישי) בפרלמנט האירופי, כאשר קבוצת חברי פרלמנט ביקשה לקיים דקת דומייה לזכרו של הפעיל השמרני האמריקני, צ’ארלי קירק – אך הבקשה נחסמה על ידי הנהגת המליאה.

הניסיון להקדיש רגע לזכרו של קירק עורר סערה בין חברי פרלמנט שמרנים וליברלים. חבר הפרלמנט השבדי, צ’ארלי ויימרס, כתב בתגובה: “נוח על משכבך בשלום צ'ארלי. לצערי, יושבת הראש מהשמאל לא אפשרה לנו לכבד את זכרו.”

ההחלטה של הנהגת הפרלמנט, בהובלת התנגדות מפלגות השמאל לרעיון של דקת דומייה, גרמה לסערה משמעותית. עשרות חברי פרלמנט ממפלגות הימין עזבו את המקום בהפגנה על ההחלטה.