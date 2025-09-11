יגאל בשן היה אמור לחגוג 75: יוצר, זמר ושחקן שהפך לפסקול של המדינה. 10 דברים מרגשים ונוסטלגיים על חייו, שיריו והמורשת שהותיר

הוא היה אחד הקולות המזוהים ביותר של הזמר הישראלי – יוצר, זמר ושחקן, שחתום על להיטים חוצי דורות כמו "יש לי ציפור קטנה בלב", "קפה אצל ברטה", "סיוון" ו"שמים". היום (חמישי) יגאל בשן היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-75. לזכרו, ריכזנו 10 דברים מעניינים ונוסטלגיים על האיש שהפך לחלק מהפסקול של המדינה.

1. מבשארי לבשן

שם המשפחה המקורי שלו היה "בשארי", והוא שינה ל"בשן" בתחילת דרכו בהמלצת חברו הטוב מוטי גלעדי. השינוי הקצר והקליט עזר לו לפרוץ במהירות בעולם המוזיקה.

2. תחילת הדרך

כבר בגיל 18 הופיע בפסטיבל הזמר החסידי הראשון עם "עושה שלום במרומיו" – ביצוע שהפך לאחד ההמנונים המזוהים ביותר בישראל, שמושר עד היום בטקסים ואירועים.

3. חתונה של ערכים

כשנישא למיקה מרידור, בני הזוג ויתרו על מתנות החתונה ותרמו את כל הכסף שקיבלו לטובת פצועי צה"ל – מחווה נדירה של צניעות ואכפתיות חברתית.

4. יש לי ציפור קטנה בלב

בשנת 1975 יצא השיר "יש לי ציפור קטנה בלב", שהלחין יגאל בשן יחד עם יוסי בנאי. השיר הפך לאחד הסמלים הגדולים של התרבות הישראלית וללהיט על-זמני.

5. פריצה לחו"ל

בשן היה מהראשונים לפרוץ גם מעבר לים. הוא חתם על חוזה בחברת תקליטים גרמנית, הקליט באנגלית ואף אימץ שם בינלאומי – Neil Bashan.

6. כוכב הפסטיגל

בתחרות השירים של פסטיגל 1984, זכה יגאל בשן במקום הראשון עם השיר הקליט והאהוב "ציגלה ביגלה בום", שכתב והלחין בעצמו. השיר הפך ללהיט ילדים קלאסי ולסמל של אותה תקופה.

7. כמעט אירוויזיון

ב-1985 הקים יחד עם עוזי חיטמן ויונתן מילר את ההרכב "כמו צועני", שביצע את השיר "כמו צועני" בקדם האירוויזיון. הם סיימו במקום השני בלבד, אחרי "עולה עולה" של יזהר כהן.

8. הופה היי

בשנות ה-80 כבש את עולם הילדים עם ההרכב "הופה היי" לצד חיטמן ומילר. ההרכב הפך לתופעה לאומית עם מאות הופעות, סדרות טלוויזיה ואלבומים שהנחילו את שיריו לדור שלם.

9. בין שישי לבשן

במקביל לקריירה הבימתית, יגאל בשן הגיש במשך 15 שנה את תוכנית הרדיו הפופולרית "בין שישי לבשן" ברשת ב׳ – תוכנית אישית, חמימה ונוסטלגית, ששודרה מדי שישי בצהריים.

10. פרס מפעל חיים

ב-2016 קיבל את פרס אקו״ם למפעל חיים, כהוקרה על יותר מחמישה עשורים של יצירה בלתי פוסקת – שירים שהפכו לחלק מהפסקול הישראלי וחצו דורות.