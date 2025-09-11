כוחות הביטחון בסוריה עצרו תא חמוש של חיזבאללה במערב דמשק. במשרד הפנים נמסר כי חברי התא עברו אימונים בלבנון. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

משרד הפנים הסורי הודיע היום (חמישי) כי כוחות הביטחון עצרו תא חמוש של ארגון חיזבאללה במערב דמשק. בהודעת המשרד נמסר כי חברי התא נתפסו לאחר פעילות מודיעינית ומבצעית ממושכת, במהלכה נמצאו ברשותם כלי נשק ואמצעי לחימה.

על פי המידע הראשוני שנאסף בחקירה, חברי התא עברו הכשרה צבאית במחנות אימונים בתוך שטח לבנון, ומשם נשלחו לפעול בשטח סוריה. במשרד הפנים ציינו כי החקירה נמשכת וכי צפויים מעצרים נוספים של משתפי פעולה.

הדיווח מגיע על רקע המתיחות הגוברת בין סוריה לארגון חיזבאללה הפועל בלבנון, כאשר דמשק תחת שלטון אחמד א-שרעא מנסה להציג שליטה ובקרה על המתרחש בשטחה נוכח הלחץ הציבורי והבינלאומי. לפי הערכות, עצירת התא נועדה להעביר מסר ברור כי הרשויות לא יאפשרו פעילות חמושה בלתי מבוקרת בשטח המדינה.

מקורות מקומיים ציינו כי מדובר באחד ממקרי החשיפה החריגים של תשתית חיזבאללה בתוך סוריה, שכן לא היה מדובר בעוד צוות הברחה או דירת מסתור, אלא תא טרור חמוש של חיזבאללה שברשותו נמצאו טילים, משגרים ואמצעי לחימה.