ראש ממשלת ספרד פרסם סרטון תמוהה במיוחד לאחר שהודיע על שורה של צעדים נגד ישראל, בין דבריו רמז סאנצ'ז כי היה משתמש באטום נגד ישראל, אם ספרד הייתה מחזיקה נשק שכזה

ראש ממשלת השמאל בספרד, פדר'ו סאנצ'ז פרסם סרטון בו שב ותקף את הלחימה ברצועת עזה, ויצא כנגד ישראל. בדבריו אף התאבל סאנצ'ז על כך שספרד לא מחזיקה בנשק גרעיני, איתו תוכל לדבריו "לעצור את ישראל".

ראש הממשלה פרסם סרטון רשמי תמוהה במיוחד, בסרטון בן הדקה וחצי, נושא סאנצ'ז דברים בגנות ישראל, מודה שלספרד אין את הכוח או היכולת לדבריו "לעצור את המשך הטבח בעזה", אך מנה את הצעדים שביצעה ממשלתו נגד ישראל.

בסרטון בשפה הספרדית, שהפיצה לשכתו של סאנצ'ז, מנה ראש הממשלה שורת צעדים שביצע נגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק כבר מאז סוף 2023, בנוסף לצעדים חדשים כמו מניעת עגינת ספינות בשטח המדינה ואיסור כניסה לשרים בן גביר וסמוטריץ'.

ראש הממשלה התמרמר בדבריו כי ספרד איננה יכולה לעשות יותר בנושא, והסביר: “ספרד, כפי שאתם יודעים, אין לה פצצות גרעיניות, ולא אוניות נושאות מטוסים או עתודות נפט משמעותיות. אנחנו לבד לא יכולים לעצור את המתקפה הישראלית. אבל זה לא אומר שנחדל לנסות.”

דבריו של סאנצ'ז עוררו סערה, ביקורת קשה ואף האשמה באנטישמיות וצביעות, כאשר בעוד הוא מגן על פלסטינים מבחינת "רצח עם" ומבכה על כך שאין בידיו את הכוח, לכל הפחות לאיים על ישראל ברצח המוני על מנת לשלוט בה.