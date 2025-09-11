ראש ממשלת השמאל בספרד, פדר'ו סאנצ'ז פרסם סרטון בו שב ותקף את הלחימה ברצועת עזה, ויצא כנגד ישראל. בדבריו אף התאבל סאנצ'ז על כך שספרד לא מחזיקה בנשק גרעיני, איתו תוכל לדבריו "לעצור את ישראל".
ראש הממשלה פרסם סרטון רשמי תמוהה במיוחד, בסרטון בן הדקה וחצי, נושא סאנצ'ז דברים בגנות ישראל, מודה שלספרד אין את הכוח או היכולת לדבריו "לעצור את המשך הטבח בעזה", אך מנה את הצעדים שביצעה ממשלתו נגד ישראל.
בסרטון בשפה הספרדית, שהפיצה לשכתו של סאנצ'ז, מנה ראש הממשלה שורת צעדים שביצע נגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק כבר מאז סוף 2023, בנוסף לצעדים חדשים כמו מניעת עגינת ספינות בשטח המדינה ואיסור כניסה לשרים בן גביר וסמוטריץ'.
ראש הממשלה התמרמר בדבריו כי ספרד איננה יכולה לעשות יותר בנושא, והסביר: “ספרד, כפי שאתם יודעים, אין לה פצצות גרעיניות, ולא אוניות נושאות מטוסים או עתודות נפט משמעותיות. אנחנו לבד לא יכולים לעצור את המתקפה הישראלית. אבל זה לא אומר שנחדל לנסות.”
דבריו של סאנצ'ז עוררו סערה, ביקורת קשה ואף האשמה באנטישמיות וצביעות, כאשר בעוד הוא מגן על פלסטינים מבחינת "רצח עם" ומבכה על כך שאין בידיו את הכוח, לכל הפחות לאיים על ישראל ברצח המוני על מנת לשלוט בה.
למה הבן זונה חי
למה הבן זונה חי12:48 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איילה
ראש ממשלת ספרד מאיים עלינו? שיבדוק מה אחוז האיסלמיסטים שם שמשתלטים על מדינתו. עוד מעט תהפוך ספרד למדינת פלסטין ונראה אז איך הוא יגיב. אגב הוא לא צייץ ב-7 לאוקטובר....
ראש ממשלת ספרד מאיים עלינו? שיבדוק מה אחוז האיסלמיסטים שם שמשתלטים על מדינתו. עוד מעט תהפוך ספרד למדינת פלסטין ונראה אז איך הוא יגיב. אגב הוא לא צייץ ב-7 לאוקטובר. הוא כמו כל הארופאים הצבועים אבל כפי שאמרתי הם עוד יאכלו אותה.המשך 12:59 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איגור
מוקיון מרושע מחפש ערבים טיפשים שיתרמו לו!!!12:58 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדס
לנו יש אטום ואם הוא לא יסתום את הפה שלו נזרוק עליו את האטום שלנו למה הוא חי בכלל?12:57 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברהם מועלם
שהפלסטינים במדינה שלו יטפלו בבת שלו ואשתו יבין את המהלהכים12:53 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר