כמידי חג קונדיטוריית ביסקוטי דואגת לכם לכל מה שצריך ולעוגות הכי טעימות שיש. כך גם בראש השנה, והפעם עם קולקציה מרשימה וטעימה של עוגות דבש

כמידי שנה גם השנה קונדיטוריית ביסקוטי דואגת לכם לראש שקט ומסדרת אתכם עם עוגות לא פחות ממדהימות לראש השנה. כמובן ששולחן ראש השנה צריך להיות מפואר בעוגות עם המוטיב המרכזי של החג – דבש.

השנה לקחו את חומר הגלם המתוק ויצרו ממנו שלל יצירות יפיפיות וטעימות שיפארו את מרכז שולחן החג שלכם עם מגוון אופציות ושילובים שמבטיחים שאת השנה תתחילו עם ביס מתוק במיוחד. השפית רוסלה יונה יצרה מגוון עשיר של עוגות חג בטעמים וניחוחות בייתים, המיוצרות בעבודת יד, תוך שימוש בחומרי הגלם האיכותיים ביותר.

קולקציית ראש השנה של ביסקוטי כוללת את עוגת הדבש האהובה והפופולארית של ביסקוטי לצד עוגות בשילובים מפתיעים ומרעננים, עוגיות, מאפים ברוח החג ועוגות מוס עשירות שימתיקו את החג ויעשירו השולחן החגיגי.

בין העוגות שיוצעו למכירה (76 ש"ח לפס, 152 ש"ח לעוגה בגודל בינוני):

פְּלָאמָה- שכבות דקות של עוגת דבש, קרם לימון עדין, קרם פטיסייר, בציפוי "להבת" מרנג איטלקי חרוך.

טורטה דה לה נונה- עוגה איטלקית ביתית, עשויה בצק פריך בריוש, קרם ריקוטה, טופי ותפוחים מקורמלים בדבש.

קווין בי- קראמבל קינמון, קרם קרמל מלוח, טורט וניל יפני, קרם בוואריה וניל אוורירי עם נגיעות דבש, בציפוי כוורת שוקולד לבן קריספי.

עוגת דבש קלאסית (פרווה) – עוגת דבש עסיסית בציפוי קראמבל שקדים (49 ₪)

עוגת דבש וריקוטה – עוגת דבש קלאסית בשילוב גבינת ריקוטה ( 49 ₪)

את המוצרים ניתן לרכוש בחנויות "ביסקוטי" או בהזמנה טלפונית בכל חלקי הארץ אמצעות משלוח. כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף

הקולקציה המיוחדת תהיה זמינה לרכישה בסניפים ובאתר. טלפון להזמנות: 03-5704015