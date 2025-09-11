אמש השדרן וההוגה הפוליטי צ'ארלי קירק נרצח בדם קר בהתנקשות פוליטית שמטלטלת את ארה"ב, התקשורת האמריקאית בחרה ברגע קשה זה בתור עוד הזדמנות להמשיך לפלג

רצח המשפיען והשדרן הפוליטי, צ'ארלי קירק, מרעיד את אמות הסיפים של החברה האמריקאית, והתקשורת בארה"ב רק שופכת שמן למדורה. משדרנים שמצדיקים את הרצח בשידור חי דקות לאחר שהתרחש, עד לכותרות מסיתות על כתבות המסכמות את חיו של קירק.

ארה"ב מזועזעת, ומנסה להתאושש, מעוד אירוע של אלימות פוליטית קיצונית. לאחר שבמהלך שעות הלילה (שעון ישראל) נרצח המשפיען הפוליטי, צ'ארלי קירק בירי מתנקש. קליע אחד מנשק ארוך פגע בצווארו של קירק במהלך אירוע שיח שקיים באוניברסיטת יוטה, וסיים את חיו. קירק היה הפנים של הדור הפוליטי הצעיר בארה"ב, בן 31, שמרן ומצליח, שרבים חזו בעתידו ריצה לנשיאות.

אל תוך הזעזוע הזה, חדרה התקשורת האמריקאית ללב השיח, והחליטה להשתמש ברגע הקשה לשפוך דם לאש, ולרקוד על הדם.

דקות לאחר שנורה קירק, החלה תקשורת המיינסטרים לכסות את האירוע, ובמקום לעסוק בהתנקשות פוליטית של אב ומשפיען פוליטי צעיר בעדינות וטקט, החלו מיד לזרוק מסרים, שניתן רק להגדיר כשנאה בלתי נתפסת.

שידורי MSNBC עלו ראשונים לשידור עם האירוע, ובמסגרת דיון מיידי לאחר הידיעה הראשונית, התעקש פרשן הרשת מת'יו דאוד, החליט לפתוח במסע מלא בספקולציות והסתה כנגד קירק.

דאוד התחיל בלתהות, רגעים אחרי שקירק נפצע מירי מדויק לצווארו, היה בכלל: "תומך של קירק, שירה בנשק שלו בהתלהבות וחגיגה במהלך האירוע". מספר דקות לאחר מכן, דאוד גם הצדיק את הרצח של קירק, ואף האשים אותו בירי של עצמו: "אי אפשר להגיד דברים נוראיים, דברים מלאים שנאה כמו שהוא (קירק) אמר כל הזמן, ולא לצפות שיקרו דברים נוראיים כאלה".

בנוסף לכך, באותה הרשת, שעות לאחר מכן, כשמותו של קירק כבר נקבע והודעה נמסרה לציבור על ידי הנשיא טראמפ, השדרנית קאת'י טרנר, העלתה במהלך דיון את השאלה: "עד כמה אנחנו צריכים לחשוש , שמישהו ימשיך את דרכו של קירק, ויהדהד את המסרים שלו אחרי לכתו?".

דבריהם של שני השדרנים עוררו סערה קשה ברשתות, בתגובה למקרים, הודיעה MSNBC על פיטוריו של מת'יו דאוד משורות הרשת והסרתו לאלתר מכל התכנים הקיימים.

אך הסערה סביב תגובת התקשורת לא עצרה שם, הניו יורק טיימס הציג בכותרתו הראשית מאמר שסיכם את חיו של צ'ארלי קירק, בכותרת הכתיר העיתון את קירק כ-"כוח בימין הקיצוני", וכינה במאמר את פועלו כ"שנוי במחלוקת ומעורר שנאה".

בעקבות הדיווחים המתסיסים על קירק, מתגברת משמעותית התקשורת על התקשורת בארה"ב, כאשר התיוג "אתם לא שונאים את התקשורת מספיק" צובר תאוצה עצומה ברשתות, הנשיא טראמפ בעצמו האשים את התקשורת באחריות לרצח ואלימות.