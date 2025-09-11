בשיחה סוערת שהתקיימה בין נשיא ארה"ב לנתניהו, הביע טראמפ הסתייגות חריפה מהפעולה בדוחא בה ניסתה ישראל לחסל את מנהיגי חמאס

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח היום (חמישי) כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הביע הסתייגות חריפה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מהמבצע שביצעה ישראל בדוחא נגד בכירי חמאס.

לפי הדיווח, השיחה בין השניים הוגדרה כסוערת, וטראמפ הביע "חששות מההשלכות האזוריות והבין־לאומיות" של הפעולה. בוושינגטון הבהירו כי ארה"ב מחויבת לביטחון ישראל – אך קראו לנהוג בזהירות כדי למנוע הידרדרות נוספת במזרח התיכון.

במקביל, ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד בן עבד אאל ת'אני, מי שהוביל עד כה את מאמצי התיווך מול חמאס, תקף בחריפות את נתניהו בריאיון ל־CNN. לדבריו, קטאר "שוקלת מחדש את תפקידה כמתווכת", לאחר שלדבריו ישראל פגעה בבכירי חמאס ואף באנשי ביטחון קטאריים.

"נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס", אמר אאל ת'אני. "אנחנו בוחנים הכול לגבי תפקידנו כמתווכת ועתיד חמאס בקטאר. נתניהו בזבז את זמננו עם מאמצי התיווך, וכיום כל אזור המפרץ בסכנה."

על פי הודעת משרד הפנים הקטארי, בתקיפה נהרגו לפחות שלושה בני אדם, בהם ג'יהאד ריאד חסן לבד, ראש לשכתו של בכיר חמאס ח'ליל אל־חיה. בנוסף, דווח כי אנשי ביטחון קטאריים נפצעו באורח קשה, ואחד מהם מת מפצעיו. עוד נמסר כי בזירת התקיפה נמצאו שרידי גופות נוספים, וצוותים טכניים פועלים כדי לזהותם במדויק.

קטאר הודיעה כי היא נמצאת במגעים עם מדינות האזור כדי לבחון תגובה משותפת לתקיפה.