מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו תקיפות בלב קטאר בניסיון לחסל בכירי חמאס, צפו בתיעודים מהזירה

ישראל ביצעה תקיפה אווירית ראשונה וחסרת תקדים בשטח קטאר, אשר כוונה כנגד בכירי ארגון הטרור חמאס בצוות המשא ומתן מטעם המחבלים. על פי דיווחים ערביים, אושר כבר חיסולו של חליל אל חיה, גורלם של שאר הבכירים עוד לא נחשף.

עשן עולה מאתר התקיפה, בשכונת היוקרה בבירת קטאר.

תיעוד נוסף נחשף, על פי דיווחים, ממש מקרבת מקום החיסול. בסרטון זה ניתן לראות את התקיפה הראשונית ואת עוצמת התקיפה שבוצעה במרחק כה גדול מישראל.

רגעי התקיפה הראשונים, ללא קרדיט צילום.

בתיעוד נוסף שנחשף מהבירה, שצולם ככל הנראה בפארק בשכונת היוקרה קטרה, סמוך למקום החיסול, נתפסה התקיפה בעדשת המצלמה, כאשר עשן מיתמר מהמבנה לאחר הפגיעה הראשונית, וקולות נפץ של טילים נוספים שמבצעים פגיעות מדויקות נשמעים היטב.

התקיפה בקטאר, ללא קרדיט צילום.

מישראל נמסר כי התקיפה בוצעה כנגד בכירי ארגון הטרור חמאס, אשר מסתתרים בדוחא. צה"ל ושב"כ מסרו כי הפעולה בוצעה על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר.