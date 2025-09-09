ישראל ביצעה תקיפה אווירית ראשונה וחסרת תקדים בשטח קטאר, אשר כוונה כנגד בכירי ארגון הטרור חמאס בצוות המשא ומתן מטעם המחבלים. על פי דיווחים ערביים, אושר כבר חיסולו של חליל אל חיה, גורלם של שאר הבכירים עוד לא נחשף.
תיעוד נוסף נחשף, על פי דיווחים, ממש מקרבת מקום החיסול. בסרטון זה ניתן לראות את התקיפה הראשונית ואת עוצמת התקיפה שבוצעה במרחק כה גדול מישראל.
בתיעוד נוסף שנחשף מהבירה, שצולם ככל הנראה בפארק בשכונת היוקרה קטרה, סמוך למקום החיסול, נתפסה התקיפה בעדשת המצלמה, כאשר עשן מיתמר מהמבנה לאחר הפגיעה הראשונית, וקולות נפץ של טילים נוספים שמבצעים פגיעות מדויקות נשמעים היטב.
מישראל נמסר כי התקיפה בוצעה כנגד בכירי ארגון הטרור חמאס, אשר מסתתרים בדוחא. צה"ל ושב"כ מסרו כי הפעולה בוצעה על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר.
מיקי
כל הכבוד. כן יאבדו כל האויבים16:39 09.09.2025
שירי מנתניה
איזה מרגש. אני בוכה מהתרגשות, לא יודעת את נפשי מאושר. כל הכבוד לצה"ל, למוסד ולראש הממשלה שלנו. ישר כוח!!!!!!!! כיף לראות את ראש הממשלה פועל נגד אויבינו! מעניין מה עמדתו של טראמפ ועד...
איזה מרגש. אני בוכה מהתרגשות, לא יודעת את נפשי מאושר. כל הכבוד לצה"ל, למוסד ולראש הממשלה שלנו. ישר כוח!!!!!!!! כיף לראות את ראש הממשלה פועל נגד אויבינו! מעניין מה עמדתו של טראמפ ועד כמה נתן אור ירוק.המשך 16:46 09.09.2025
יפה
יישר כח, שכן יירבו, כל הכבוד לצה"ל16:42 09.09.2025
רפפורט
רק ככה החמורים מבינים הם פוגעים באזרחים ואנחנו פוגעים בחמורים זה ההבדל בינינו!! צריך לשטח את עזה עד דק!! ולא להאמין לקטאר הם לא פחות מהחמורים!!17:06 09.09.2025
