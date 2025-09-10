בהודעה אותה פרסם המוסד דווח כי אליזבט שנחטפה לפני למעלה משנתיים על ידי ארגון טרור בעיראק שוחררה ביממה האחרונה וכעת נחתה בישראל דרך

מטעם משרד ראש הממשלה והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים פורסם בשעה האחרונה כי אליזבטה צ׳ורקוב, שהייתה חטופה בעיראק ושוחררה אמש, נחתה בישראל.

ראש המוסד מודה לעמיתו הקפריסאי על הסיוע בהעברתה ההומניטרית של אליזבטה דרך קפריסין לישראל. שיתוף הפעולה בין שתי המדינות מוכיח את עצמו פעם נוספת.

אמש הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על שחרורה של אליזבט שנחטפה על ידי ארגון "כתאיב חיזבאללה" בעיראק לפני שנתיים וחצי. בהמשך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי היא שוחררה בעקבות מאמצים רבים ועבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים.

"אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעברה עינויים בשבי במשך חודשים רבים".

טראמפ הוסיף ושלח מסר לחמאס, כשקרא לשחרר את החטופים הנותרים בשבי מעזה: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים – עכשיו!".