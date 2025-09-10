האופוזיציה שוב נכשלה בגיוס האצבעות ואיפשרה לקואליציה המתפוררת להעביר את הצעת חוק התקציב המיוחד בקריאה ראשונה. 41 ח"כים לא טרחו לקטוע את החופשה בשביל ההצבעה

הקואליציה המתפוררת של נתניהו, שרדה עוד יום בכנסת. הצעת חוק לתיקון תקציב המדינה עברה בקריאה ראשונה ברוב של 42 תומכים מול 37 מתנגדים. הווה אומר 41 חברי כנסת נעדרו מההצבעה.

למרות הקרע בקואליציה, וההתנגדות של החרדים, שאף קיבלו הורה להימנע בהפגנתיות, האופוזיציה לא הצליחה לגייס יותר מ-37 ח"כים ואיפשרה לסמוטריץ' להעביר את התקציב די בקלות.

משוכה אחת הצליחו בממשלה להסיר והוא ההתנגדות של עוצמה יהודית לתקציב וזאת למרות איומים קודמים של בן גביר ווסרלאוף כי יתנגדו. בן גביר הודיע אחר הצהריים כי נפתרה המחלוקת מול האוצר, וכי כ־160 מיליון שקלים יועברו לטובת ימי מילואים לשוטרים. לדבריו, הושגה גם הבנה לחזור לשולחן המשא ומתן במטרה להשיב תקציבים שנגרעו ממשרדי הנגב והגליל ומשרד המורשת עוד בטרם ההצבעות הסופיות.

עוד באותו נושא צרות לקואליציה: דגל התורה תימנע בהצבעה על התקציב 15:58 | יותם דשא 1 0 😀 👏

אלא שמשרד האוצר מיהר להוציא הודעה מתוקנת: “בניגוד לנטען: משרד האוצר לא התחייב להעביר 160 מיליון ש״ח למשרד לביטחון לאומי ובוודאי לא לפתוח סוגיות תקציב שלא קשורות למלחמה.”

עוד נמסר מהאוצר: “התקציב שאושר היום בקריאה ראשונה נועד לממן את המלחמה. העברתו חיונית לביטחון ישראל וליכולת התפקוד של משרדי הממשלה כולם. על כלל חברי הקואליציה לגלות אחריות ולא לנצל זאת ליצירת משברים מלאכותיים וסחיטת תקציבים שאינם קשורים למלחמה.”

באופוזיציה דרשו לדעת האם נחתם הסכם לפני ההצבעה כפי שמתחייב בתקנון, ונענו על יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ, כי שום דבר לא נחתם, כך שגרסת האוצר מתחזקת.

כעת תעבור ההצעה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית, וייתכן והיא תסתיים עוד לפני החגים וחזרת הכנסת מפגרה.