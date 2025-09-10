המפגש שתוכנן לשבת הקרובה בין ראשי גוש השינוי מסתמן כאירוע בעייתי עבור יאיר לפיד. בלשכתו של יו"ר יש עתיד הכריזו מוקדם יותר היום על פגישה משותפת עם ראשי גוש השינוי אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר גולן במטרה לגבש קווי יסוד לממשלה חלופית – אך כעת מתברר כי שניים מהשמות המרכזיים, בני גנץ ונפתלי בנט, לא ישתתפו.
בני גנץ הודיע כי הוא מנוע להשתתף בשל "מחויבויות קודמות". נפתלי בנט הודיע כי ייעדר עקב אזכרה לאביו המנוח. התוצאה: המפגש שעמד להיות "הצהרת אחדות" של גוש השינוי מצטמצם משמעותית עוד לפני שהחל.
העובדה ששניים מהמנהיגים הבולטים בחרו שלא להגיע מייצרת מבוכה פוליטית ללפיד, שיזם את הפגישה. מעבר לכך, היא מעוררת ספקות אמיתיים בשאלה האם הגוש הזה יציב ואחיד מספיק כדי להוות אלטרנטיבה שלטונית ולנסות להפיל את ממשלת נתניהו.
ישראלי
הם מתמודדים ביניהם מי יפסיד לנתניהו זה קומדיה20:28 10.09.2025
ביביי
יתואם מועד חדש מה אתם מתרגשים20:32 10.09.2025
רפפורט
גוש הנוכלים בראשות הנוכלים הבכירים לשעבר!!!! אין יושרה אין אמינות והשה אייזנקוט בין 5 זאבים התעורר שה תמים!!!20:46 10.09.2025
חנוך
אביו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפטר ב 3.9.2015 ויום השנה שלו חל השנה בסוף השבוע הזה. אז מה מביא את הכאילו-עיתונאי של סרוגים להסיק מכך שנבצר מבנט (ומבני...
אביו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפטר ב 3.9.2015 ויום השנה שלו חל השנה בסוף השבוע הזה. אז מה מביא את הכאילו-עיתונאי של סרוגים להסיק מכך שנבצר מבנט (ומבני גנץ) להשתתף במפגש במועד המתוכנן שיש כאן משהו "מביך"? האם אי אפשר יהיה לקיים את המפגש במועד אחר?המשך 20:54 10.09.2025
הארי
'האפס הזה אפילו לארגן מפגש של ארבעה אנשים לא מסוגל... הוא רוצה לנהל מדינה?20:53 10.09.2025
לעג
לעג הוא הממלכתיות החדשה. הם לועגים לנו, כמובן, ממשלת ישראל. זה הדבר שלהם עכשיו. השבוע התייצב אביה של עידית סילמן מול מפגינה מבוגרת שקראה להחזרת החטופים וסובלת ממחלה שגורמת לה לרעידות...
לעג הוא הממלכתיות החדשה. הם לועגים לנו, כמובן, ממשלת ישראל. זה הדבר שלהם עכשיו. השבוע התייצב אביה של עידית סילמן מול מפגינה מבוגרת שקראה להחזרת החטופים וסובלת ממחלה שגורמת לה לרעידות גוף בלתי נשלטות, וחיקה את רעידותיה. מי עושה דבר כזה וכמה חלאה מושלמת אתה צריך להיות? ובכן, הראשון שעשה היה אורן חזן, שלעג ב-2015 לנכותה של חברת הכנסת קארין אלהרר והפך את הלעג המחליא לתגובה ממשלתית לגיטימית. נתניהו נתן את הטון עם "את משעממת אותנו" בקריית שמונה, ואחריו באו עמיחי שקלי עם האצבע המשולשת והחיוך המעוות מול מצלמות בניו יורק, הבריונים שאמיר אוחנה שלח כדי לזרוק ולהרביץ למשפחות חטופים בהכנסת, בן-זוגו שהוציא להן אצבע משולשת מהמרפסת, דוד ביטן עם "תקצרי" למישהי מהמשפחות, אליהו רביבו עם "אני רק סקרן לדעת מה תעשו ביומיום שלכם כשהחטופים יחזרו", ניר ברקת עם "היו לי דברים חשובים יותר לעשות", ומירי רגב – ציפור הלעג הראשית – עם "אני הוכחה טובה לכך שיש טיסות" ו-13 נסיעות לעגניות לחו"ל בשעת מלחמה וכאוס תחבורתי שכולו במשמרת שלה. לעג הוא מפלטם של חסרי היכולת והתחכום המינימלי. לעג הוא מה כל מה שטלי גוטליב מסוגלת לצרוח ("תשתקו!") ועידית סילמן מסוגלת לצייץ ("טבח קפלן"). לעג הוא עבריין מורשע שמונה פעמים כשר לביטחון פנים. לעג הוא ישראל כץ כשר ביטחון. לעג הוא חיוכו של יגאל עמיר.המשך 21:02 10.09.2025
אלמונית
הגוש לא יתאחד כי כולם רוצים להיות ראש ממשלה21:19 10.09.2025
ישראלית
הם מתמודדים בניהם על רשות הממשלה ,אין מצב שינצחו את ביבי21:24 10.09.2025
אלמונית
הגוש לא יתאחד כי כולם רוצים להיות ראש ממשלה21:19 10.09.2025
לעג
