המפגש שתוכנן לשבת הקרובה בין ראשי גוש השינוי מסתמן כאירוע בעייתי עבור יאיר לפיד. בלשכתו של יו"ר יש עתיד הכריזו מוקדם יותר היום על פגישה משותפת עם ראשי גוש השינוי אביגדור ליברמן, גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר גולן במטרה לגבש קווי יסוד לממשלה חלופית – אך כעת מתברר כי שניים מהשמות המרכזיים, בני גנץ ונפתלי בנט, לא ישתתפו.

בני גנץ הודיע כי הוא מנוע להשתתף בשל "מחויבויות קודמות". נפתלי בנט הודיע כי ייעדר עקב אזכרה לאביו המנוח. התוצאה: המפגש שעמד להיות "הצהרת אחדות" של גוש השינוי מצטמצם משמעותית עוד לפני שהחל.

העובדה ששניים מהמנהיגים הבולטים בחרו שלא להגיע מייצרת מבוכה פוליטית ללפיד, שיזם את הפגישה. מעבר לכך, היא מעוררת ספקות אמיתיים בשאלה האם הגוש הזה יציב ואחיד מספיק כדי להוות אלטרנטיבה שלטונית ולנסות להפיל את ממשלת נתניהו.