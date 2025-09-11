תחקיר הקרב על קיבוץ מגן מעלה כי כיתת הכוננות הדפה בעצמה כ-30 מחבלים שחדרו לישוב, כשהם מחסלים 10 מהם ומונעים רצח וחטיפת אזרחים. בקרב הגבורה נהרגו אבי פליישר ואופיר ירון הי"ד

תחקירי ה-7.10 ממשיכים להתפרסם והבוקר מותר לפרסום התחקיר על הקרב בקיבוץ מגן בו הדפה כיתת הכוננות 30 מחבלים שחדרו לישוב. הם הצליחו לחסל 10 מהם במחיר של 2 הרוגים וכ-10 פצועים לכוחותינו.

התחקיר, שנערך על ידי צוות בראשות אל"מ (מיל') זיו בית אור וסוכם על ידי אלוף ירון פינקלמן, מצביע כמו כל התחקירים על כשל צה"לי בהגנה על הקיבוץ ומדגיש את גבורתם של חברי כיתת הכוננות והתושבים, שהיו הראשונים להילחם ולהדוף את המחבלים.

כשל צה"לי ותפקוד יוצא דופן של כיתת הכוננות

התחקיר קובע באופן חד משמעי כי צה"ל נכשל במשימתו להגן על קיבוץ מגן. במשך שעות ארוכות, החל מתחילת הלחימה בשעה 06:29 ועד לשעה 12:00 בצהריים, ההגנה על הקיבוץ התבצעה על ידי חברי כיתת הכוננות והתושבים בלבד. הצבא התקשה לגבש תמונת מצב ברורה של המתרחש בגזרה, ותמונת המצב הראשונית גובשה רק בשעות אחר הצהריים.

התחקיר משבח את לחימתם של הרבש"ץ, סגנו וחברי כיתת הכוננות, שהדפו את המחבלים בנחישות, באומץ לב ובגבורה, ומנעו הרג ונזק רב. הם ניהלו את הקרב, ובזכות פעולתם חוסלו כ-10 מחבלים ונפצעו מחבלים נוספים.

מהלך הקרב: שלושה גלי תקיפה נהדפו

על פי התחקיר, ההתקפה על הקיבוץ התרחשה בשלושה גלים. הגל הראשון כלל בין 20 ל-30 מחבלים, השני כלל בין 30 ל-40 מחבלים, והשלישי כ-20 מחבלים, שהגיעו במטרה לרצוח ולחטוף.

הקרב החל עם התרעות "צבע אדום" בשעה 06:29, כשהרבש"ץ וחברי כיתת הכוננות עלו לתצפית. בהמשך, המחבלים חדרו לקיבוץ דרך פרצות בגדר שביצעו באמצעות פיצוץ מטענים. במהלך הקרב, הרבש"ץ ספג אש ונפצע ברגלו, וחברי כיתת הכוננות ביצעו ניסיונות חילוץ נועזים תחת אש. כחלק מהמאמצים, חבר כיתת הכוננות אבי פליישר ז"ל נפצע גם הוא תוך כדי ניסיון לחלץ את הרבש"ץ.

הפינוי של הפצועים, כולל הרבש"ץ ואבי פליישר ז"ל, בוצע על ידי תושבי הקיבוץ ברכב פרטי. חברי כיתת הכוננות המשיכו לירות במחבלים שמחוץ לגדר במהלך כל שלב הפינוי.

עוד באותו נושא האלוף ינקו פורש: בפעם הראשונה מאז תחילת המתקפה – בכיתי 12:51 | חדשות סרוגים 25 0 😀 👏

2 הרוגים בקרב, 0 חטופים

במהלך הקרב נרצחו שני חברי כיתת הכוננות: אבי פליישר הי"ד, שנפטר מפצעיו במסוק בעת פינויו, ואופיר מרדכי ירון הי"ד, שנרצח בדרכו לסייע בהגנה על הקיבוץ. בנוסף, הרבש"ץ וחבר כיתת כוננות נוסף נפצעו.

כוחות תגבור של חמאס לא ניסו להיכנס לקיבוץ ועקפו אותו. ובשעה 10:38 הבינו מחבלי חמאס כי לא יצליחו לרצוח ולחטוף את תושבי הקיבוץ ולכן נתנו פקודה לסגת, כשהם לוקחים איתם את הפצועים וההרוגים שלהם בחזרה לעזה. קרב הנסיגה של חמאס נמשך עד השעה 12:00 אז יצא אחרון המחבלים את הקיבוץ, כששתי גופות מחבלים נותרו בו.

התחקיר מציין כי ההכנות המקדימות של הרבש"ץ לאורך שנים, שכללו הגדלת כיתת הכוננות, הצטיידות בנשק וציוד והקמת עמדות הגנה, היו גורם מכריע במוכנות הקיבוץ ללחימה. הגיבורים המקומיים הללו, יחד עם תושבים נוספים שטיפלו בפצועים וסייעו בניהול הקשר עם כוחות החוץ, פעלו בגבורה שהצילה חיים ומנעה אסון גדול יותר.