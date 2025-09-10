משה פרץ פותח את השנה עם סינגל חדש ומרגש – "תיקון לנשמה". שיר עם השראה מרבי נחמן, תפילה כנה מתוך הלב ותזכורת שתמיד אפשר למצוא אור ולהתחיל מהתחלה

לקראת השנה החדשה, משה פרץ משחרר שיר חדש ומרגש – "תיקון לנשמה". הסינגל נוגע בדיוק במקום שבו כולנו מחפשים איזון: בין העולם החומרי והיומיומי לבין הקול הפנימי של הנשמה, שמבקשת אמת, חום ומשמעות.

השראה מרבי נחמן

השיר מתכתב עם מילותיו הידועות של רבי נחמן מברסלב – "אין ייאוש בעולם כלל, מה שהיה היה ותמיד אפשר להתחיל מהתחלה", ומעניק להן פרשנות עכשווית ומוזיקלית, בעיבוד שמצליח להפוך אותן לאמירה מרגשת וחזקה לכל דור.

תפילה מתוך הלב

בפזמון, מבקש פרץ: "אבא תחזק אותי, תדליק ת'נשמה… אני צריך אותך כמו אוויר לנשימה". זוהי תפילה אישית אך גם קולקטיבית – קריאה לחיבור מחודש לאמונה, לאור הפנימי וליכולת לקום גם מתוך כאב וחושך.

תזכורת להתחלה חדשה

מעבר למנגינה הקליטה ולעיבוד המרגש, "תיקון לנשמה" נושא מסר פשוט אך עוצמתי: תמיד אפשר למצוא אור בתוך הקושי, להתחזק מחדש, ולהתחיל שוב מהתחלה.