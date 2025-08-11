סינגל חדש מביא את קולה של אשת המילואימניק לחזית - סרוגים

סינגל חדש מביא את קולה של אשת המילואימניק לחזית
טובי טבק, זמרת יוצרת מירוחם, אמא לחמישה ומורה, משחררת שיר חדש שמבוסס על התכתבויות אמיתיות בין נשים לבעליהן במילואים – ופותחת צוהר מרגש אל חוויית הבית שנשאר מאחור
הסינגל החדש "רק אתה" שיצא ביום שישי האחרון הוא הסנונית הראשונה מתוך EP מתוכנן שעתיד לצאת בספטמבר הקרוב. את השיר כתבה הזמרת והיוצרת טובי טבק מירוחם, אמא לחמישה ומורה במקצועה, והוא מתמקד בהתמודדות של נשות המילואים — אהבה, געגוע, חרדה, ובדידות של בין לבין.
"רק אתה" מבוסס על התכתבויות אמיתיות בין נשים ובני זוגן המגויסים, והוא מנסה לתאר את השגרה שנשברת, את העומס שנשאר בבית, ואת הכאב השקט של אלו שנמצאות בעורף. השיר נכתב בליווי אחותה של טבק – אשת מילואימניק בעצמה – שגם לוקחת חלק בביצוע, מה שמוסיף לו שכבה של אותנטיות ורגש חשוף.
זהו שיר אינדי-פולק ישראלי שמתחבר למסלול האמנותי של טובי טבק, המשלב רגישות, עומק ופשטות. טבק יוצרת מתוך עולמה האישי, עם שירים שנוגעים בזהות, זוגיות, אמהות וחלומות – ושואפת, לדבריה, לתת מקום לקולן של נשים שנשארות מאחור כשבן הזוג יוצא לשירות.
השיר כבר זוכה לתגובות מרגשות בקרב נשים רבות שמזדהות עם המילים, ומביאות את התחושה שחוויית העורף – לעיתים מושתקת – סוף סוף קיבלה קול.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו