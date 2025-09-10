בעיצומו של חודש אלול: נאור כהן משיק את "ימי תשובה" – שיר שנולד מהמילואים הארוכים והפך ליצירה מרגשת על תשובה, אמונה ושובם של החטופים

אנחנו בעיצומו של חודש אלול, זמן של חשבון נפש והתעוררות, והזמר-יוצר נאור כהן משחרר שיר חדש – "ימי תשובה". השיר נכתב מתוך חוויותיו האישיות של כהן, והוא מלווה במסר אקטואלי: תקווה לשיבה, לאמונה, ולשובם המהיר של כל החטופים.

האזינו לשיר החדש של נאור כהן – "ימי תשובה"

נכתב במילואים – והפך לשיר

כהן, סולן להקת שירת הלב, מספר כי את מילות השיר כתב תוך כדי שירות מילואים ארוך (למעלה מ-200 ימים). המחשבות שעלו בו ברגעי ההתמודדות הפכו לשורות כתובות, ומנגינות שנשמרו בעל פה עד שזכה להקליט אותן. כעת, החומרים הללו הופכים לפרויקט מוזיקלי שלם שבו הוא משתף את סיפורו האישי בשירה.

מילים שמחברות אל התשובה

השיר מבטא את סערת הרגשות של תקופת אלול וימי הסליחות: "ועם כל האהבה היראה מתגברת, מחשבות סוערות בתוכי מחפש את השקט… ימים גדולים, ימי תשובה – צמאון לאל חי, לאמונה." בפזמון מבקש כהן לגעת בתקווה: "שובו בנים אהובים, ארפא את כאבכם… יצאו אל האור מתוך תחתיות."

כך השיר שוזר בין אישי ללאומי – בין געגוע לחיים של משמעות לבין תפילה לשובם של כל החטופים במהרה.

מסר של נחמה ותקווה

עם לחן נוגע ורגיש ועיבוד מוזיקלי של אורי כהן, "ימי תשובה" מבקש לגעת בלבבות דווקא בתקופה זו – ימים שבהם עם ישראל מתבונן פנימה, ומחפש חיזוק וכוחות מחודשים.