מגישת חדשות 13, נטעלי שם טוב, פרסמה היום פוסט יוצא דופן בחשבון האינסטגרם שלה. שם טוב, שעורכת חשבון נפש אישי ומקצועי, כותבת כי טעתה בתחילת המלחמה כשחשבה שישראל צריכה להמשיך להילחם בחיזבאללה ולא להגיע להסכם הפסקת אש.
"התפוצצו עשר שנים של הכנות בעשרה ימים בלתי נשכחים"
בפוסט, שם טוב מתוודה על טעותה ואומרת שחשבה שישראל צריכה להמשיך "למעוך" את חיזבאללה, אך כעת היא מבינה ש"ישראל כבר לא אותה ישראל". שם טוב מתייחסת לציון שנה למבצע הביפרים ומזכירה את חיסולו של נסראללה ושאר הבכירים בחיזבאללה.
"יותר מעשר שנים של הכנות שהתפוצצו באותם עשרה ימים בלתי נשכחים", היא כותבת, ומתארת את הפעולות שבוצעו, החל ממבצע הביפרים ועד חיסול נסראללה.
שם טוב מתייחסת גם לביקורת שהוטחה באותם ימים על צה"ל ועל הדרג המדיני, וכותבת כי רבים "עדיין קראו לישראל לעצור, לחזור לאחור, לא לפתוח עוד חזית, לא לטבוע בבוץ הלבנוני, לא ללכת נגד האמריקאי".
לסיכום הפוסט, שם טוב מתייחסת לעשרה ימי המלחמה כ"עשרת ימי תשובה". היא מציינת את המהפך שחל בישראל, ומסכמת כי "אנחנו לא שוכחים לרגע את הלוחמים, כל הגיבורים, המתים והחיים… המהפך הזה רשום על שמם, ואנחנו חייבים להם את מה שקורה בצפון עכשיו וגם את החובה לא להוריד את הרגל מהגז!".
