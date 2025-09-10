הפתעה בחופה: הרב ישראל מאיר לאו יערוך את טקס הנישואין של נועה קירל ודניאל פרץ. החתונה שתתקיים ב-13 בנובמבר כבר מכונה "חתונת השנה" – ועכשיו היא מקבלת גם נופך ממלכתי ורבני

החתונה של נועה קירל ודניאל פרץ כבר מכונה "חתונת השנה", וכעת נוסף לה פרט חדש ומפתיע: מי שיעמוד מתחת לחופה ויערוך את טקס הקידושין הוא הרב הראשי לשעבר לישראל, הרב ישראל מאיר לאו.

הזוגיות שהפכה לסיפור לאומי

קירל (23), מהכוכבות הגדולות בישראל ובעולם, ופרץ (24), שוער נבחרת ישראל ובאיירן מינכן, מנהלים זוגיות מתוקשרת מאז קיץ 2023. אחרי שנה בלבד יחד, פרץ הציע נישואין בהצעה מרגשת במרינה בהרצליה, כששתי המשפחות נכחו באירוע. השניים חשפו את האירוסין בפוסט משותף באינסטגרם שבו נראתה קירל עונדת טבעת יהלום לצד הכיתוב: Forever.

התאריך כבר ידוע – עכשיו גם מי ישיא

לפני מספר חודשים חשפו בני הזוג כי החתונה תיערך ב-13 בנובמבר, במהלך פגרת משחקי הנבחרות. כעת מתברר שגם לזהות מי שיעמוד בחופה יש משמעות מיוחדת: הרב ישראל מאיר לאו, מהדמויות המוערכות והבולטות ברבנות הראשית לישראל, ישיא את בני הזוג ויערוך את טקס הקידושין.

חתונה עם נופך ממלכתי

הצירוף של אחת הזמרות המצליחות בישראל ושל שוער צעיר שמשחק באחת הקבוצות הגדולות בעולם כבר מבטיח אירוע נוצץ, אך בחירתו של הרב לאו להוביל את החופה מוסיפה מימד ממלכתי ורב רושם. בכך, נראה שהחתונה הזו תהפוך לאחד הרגעים המדוברים ביותר של 2025 – לא רק בעולם הבידור והספורט, אלא גם בקרב הציבור הדתי והמסורתי.