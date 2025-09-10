הספר ה-16 בסדרת "יומני החנונית" יצא לאור, כשהפעם ניקי מקסוול מתמודדת עם אחות קטנה שגנבה את היומן. סדרת רב-מכר בינלאומית שכובשת לבבות

סדרת הספרים הפופולרית "יומני החנונית" ממשיכה לסחוף את הקוראים עם ספר חדש – הספר ה-16 במספר.

במרכז העלילה ניצבת שוב ניקול "ניקי" ג'יי מקסוול – ילדה לא מקובלת ולא עשירה, שמספרת את סיפורה בדרך ייחודית, מאויירת ומושקעת. כבר 16 חודשים שהיא מלווה את הקוראים ביומניה האישיים, המתארים את ההתמודדויות, החברויות, ההצלחות וגם האכזבות של חטיבת הביניים.

מי היא ניקי ג'יי מקסוול?

ניקי היא האויבת המושבעת של מקנזי והחברה הטובה של קלואי וזואי. היא מוזיקאית צעירה שהקימה להקה בספר השלישי בשם "האמת אנחנו עדיין לא יודעים", ובעלת כישרון ציור יוצא דופן. את המלגה לבית הספר קיבלה בזכות עבודתו של אביה כמדביר, והיא גם מאוהבת בברנדון – מבלי לדעת שגם הוא מאוהב בה.

עלילת הספר החדש

בספר ה-16 מתמודדת ניקי עם אתגרים חדשים שמגיעים הפעם דווקא מהבית – האחות הקטנה והמעצבנת שלה, שגנבה את היומן האישי. העלילה ממשיכה להציג ברגישות ובהומור את עולמה של נערה מתבגרת, עם שלל הרפתקאות, קשיים ורגעי הצלחה.

הצלחה בינלאומית

הסדרה יומני החנונית הוכתרה לרב-מכר בינלאומי ותורגמה לשפות רבות. את הספרים כתבה רייצ'ל רנה ראסל, והם תורגמו לעברית בידי תומר קרמן. בארץ ראתה הסדרה אור בהוצאת ספר לכל, כאשר הספר הראשון יצא בשנת 2012.

מאז ועד היום הפכה הסדרה ללהיט עולמי, והקוראים הצעירים ממשיכים להתחבר לניקי, לדילמות שלה וליומנים שמביאים את סיפור ההתבגרות בדרך שנוגעת בלב.