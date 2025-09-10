ליגת ווינר סל הודיעה על הקמת מפעל חדש: גביע הסופרקאפ הראשון, שיתקיים לראשונה ביום ראשון 21 בספטמבר בשעה 21:05, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב

ליגת ווינר סל הודיעה היום (רביעי) על הקמתו של מפעל חדש: גביע הסופרקאפ הראשון, שיתקיים לראשונה ביום ראשון 21 בספטמבר בשעה 21:05, בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב – יפו. המשחק יפגיש את שתי הפיינליסטיות מהעונה שעברה – מכבי תל אביב והפועל ירושלים.

שתי הקבוצות סיימו את סדרת הגמר בעונה שעברה בשוויון 1:1 בעקבות מבצע "עם כלביא" ומעולם לא התקיים משחק ההכרעה על אליפות המדינה. הסופרקאפ הסופר החברתי לא יחליף את משחק האליפות שלא שוחק.

עוד באותו נושא מנהלת הליגה החליטה: אין השנה אלופה 21:49 | שמחה רז 0 0 😀 👏

ארי שטינברג, יו"ר ליגת ווינר סל: "אני גאה לבשר על תואר חדש לעונת 2025-2026, הסופרקאפ. מעבר לחשיבות הספורטיבית של המפגש בין שתיים מקבוצות הפאר של הכדורסל הישראלי, מדובר במעין סגירת מעגל לסיטואציה הכואבת של העונה הקודמת, שבה לא הוכרזה אלופה בשל המלחמה.

"המשחק הזה מסמל את הכוח של הספורט לחבר, לאחד ולתרום לחברה. אני רוצה להודות ליושב ראש ההסתדרות, ארנון בר-דוד ולצוותו, למנכ"ל ההסתדרות דוד בצלאל ולמנכ"ל 'הסופר החברתי', עידן נסימי, על השותפות בקידום ערכים של סולידריות וערבות הדדית".