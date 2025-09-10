לפני כשבועיים נעצר חשוד בתקיפה חמורה ואיומים, לאחר שרדף אחרי רוכב אופנוע על הכביש לאחר תאונה– כנגדו הוגש כתב אישום חמור

לפני כשבועיים נעצר חשוד בתקיפה חמורה ואיומים, לאחר מעורבותו בתאונת דרכים שהובילה לסכסוך ותקיפת רוכב אופנוע על הכביש – כנגדו הוגש כתב אישום חמור אמש (שלישי)

האירוע התרחש בתאריך 2.9.25 כשבשעות הבוקר צוותי משטרה הוזעקו לאירוע שהחל כדיווח על תאונת דרכים ברחוב יורדי הים בהרצליה. בהמשך התברר כי מדובר באירוע תקיפה חמורה בין נהג רכב לרוכב אופנוע.

עוד באותו נושא תיעוד ממצלמות הקסדה: נהג אופנוע נעצר לאחר שנהג בפראות 10:30 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מכתב האישום והחקירה עולה כי במהלך האירוע החשוד רדף אחרי הקורבן, תקף אותו ואמר לו: "עכשיו אני הורג אותך". הקורבן, רוכב האופנוע בן 29, פונה במצב בינוני על ידי צוותי מד"א למרכז הרפואי מאיר כשהוא חבול וסובל משברים מרובים בפניו ובחלקי גופו.

החשוד, נהג הרכב בן 26 תושב אור עקיבא, נעצר במקום בחשד לתקיפה חמורה ואיומים, ורכבו נגרר מהמקום. הוא הובא בפני בית משפט, שם הוארך מעצרו במספר ימים, ובהמשך הוחלט על העברתו למעצר בית מלא.

אתמול כאמור הגישה יחידת התביעות של מחוז ת"א כתב אישום חמור בעבירות של חבלה חמורה ואיומים. עם הגשת כתב האישום ביקשה המשטרה מבית המשפט להותיר את החשוד במעצר בית מלא, ולפסול את רשיון הנהיגה שברשותו עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו וזאת לצד הבקשה לחלט את רכבו.