שר החוץ לשעבר אלי כהן הודיע כי זומן למסור עדות בפרשת הדרכונים, והבהיר כי כל הדרכונים הונפקו כחוק, בהתאם לסמכות המנכ"ל ולנהלי משרד החוץ

השר אלי כהן, שכיהן כשר החוץ בממשלת ישראל, פרסם הבוקר (רביעי) כי זומן לחקירה במשטרה במסגרת פרשת הדרכונים. בהודעה שפרסם, הבהיר כי ימסור את גרסתו באופן מלא, והדגיש כי כל הפעולות שנעשו היו בהתאם לחוק.

כהן כתב: "נתבקשתי היום לתת את גרסתי במשטרה בסוגיית הדרכונים. חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח, אבל כאזרח שומר חוק, מרגע שנפתחה חקירה אענה על כל השאלות באופן מלא".

כהן פירט את מספר הדרכונים שהונפקו במהלך כהונתו: "בתקופתי כשר חוץ הונפקו על ידי מנכ״ל המשרד בהתאם לסמכותו 4 דרכונים בלבד!"

בנוגע להנפקת דרכון ליאיר נתניהו כתב: "ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על ידי מספר מנכ״לים החל משנת 2009!"

כמו כן, ציין כי דרכונים דיפלומטיים הונפקו גם לראשי ערים: "דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם. גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים!"

לדבריו, כל ההחלטות התקבלו במסגרת החוק והסמכות המינהלית: "גם בדיעבד, החלטת המנכ״ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים, בהחלט מוצדקת. ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית".

את דבריו חתם באמירה אישית: "בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה, החוק היה ויהיה נר לרגליי".