בזמן שבישראל מביעים פסימיות על הצלחת חיסול בכירי חמאס, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לתקיפה בקטאר ואמר כי "כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע"

בזמן שבישראל עדיין ממתינים לאימות על חיסולם של בכירי חמאס, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס כעת (רביעי) לתקיפה של צה"ל אמש נגד מפקדת חמאס בקטאר. בהודעתו כ"ץ הבהיר כי ישראל תמשיך לפעול נגד חמאס בכל העולם – אך לא התייחס לתוצאות התקיפה.

"מבצע 'פסגת האש' לסיכול בכירי החמאס: מדיניות הביטחון של ישראל ברורה – ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום" אמר כ"ץ. "אין מקום שבו יוכלו להסתתר".

"כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע" הוסיף. "אם מרצחי ואנסי החמאס לא יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם – הם יושמדו ועזה תיהרס".

כאמור, אמש חמאס פרסמו הודעה רשמית בה אישרו כי בנו של חבר הלשכה המדינית בארגון הטרור, חליל אל-חיה, חוסל בתקיפה הישראלית בקטאר. עוד נטען כי שלושה מאבטחים ממשדרו של אל-חיה נהרגו בתקיפה. עם זאת, בארגון הטרור הכחישו את הדיווחים על חיסולם של בכירים נוספים במתקפה – ביניהם אל-חיה עצמו, לצד זאהר ג'בארין, חאלד משעל וניזאר עוודאללה.

הבוקר דווח בגלי צה"ל כי מאז שעות הלילה המאוחרות נשמעים ספקות רבים במערכת הביטחון הישראלית בנוגע לתוצאות התקיפה שבוצעה אתמול בקטאר. על פי הדיווח של הפרשן הצבאי דורון קדוש, שני גורמים במערכת הביטחון מסרו לו כי "זה נראה לא טוב, לא אופטימיים". זאת בניגוד לאופטימיות שהובעה על ידם בשעות הערב המוקדמות של יום התקיפה. קדוש הדגיש כי המידע עדיין אינו ודאי ושיש לנקוט בזהירות, אך זוהי לדבריו תמונת המצב הנוכחית בישראל – פסימיות מסוימת בנוגע לתוצאות התקיפה.