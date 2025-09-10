בגלל התקיפה? מכבי תל אביב הייתה אמורה לעשות היסטוריה ולהשתתף בטורניר בדובאי ובכך לעשות היסטוריה ולהשתתף לראשונה בטורניר במדינה ערבית. המועדון הוציא הודעה הלילה (בין רביעי לחמישי), כי הקבוצה לא תצא לטורניר וכי נבדקות חלופות אחרות לכך.
הטורניר אמור להיפתח בעוד יומיים בדובאי. הוא היה אמור לכלול 6 קבוצות ביניהן: מכבי תל אביב, צסק"א מוסקבה (רוסיה), בשיקטאש (טורקיה) ודובאי המקומית. משחקה הראשון של החבורה של עודד קטש היה אמור להיערך ביום שישי מול הקבוצה מטורקיה.
בשבוע שעבר בימ"ש התיר לפרסם כי שוטרי מחוז מרכז עצרו את יו"ר ארגון האוהדים 'האולטראס' – הפועל ת"א, בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א בחניית ביתו, ובהתאם לממצאי החקירה הוארך היום מעצרו בשנית.
החשוד תושב ת"א בן 35 נעצר בחשד לשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו לפני יומיים, ככה"נ על רקע סכסוך אוהדים בתחום הספורט בין קבוצות כדורסל יריבות.
