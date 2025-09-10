גורמים בצה"ל אמרו לסרוגים כי יש היתכנות לעלייה בפיגועים לאור מספר פעולות בשטח, והזהירו מפני אפשרות להתפרצות. עם זאת, בצה"ל אמרו כי נעשות בשטחי יהודה ושומרון פעולות שלא נעשו מאז מלחמת ששת הימים

יומיים אחרי הפיגוע הקשה בירושלים, פיקוד המרכז נערך לתקופה הקרובה. גורמים בצה"ל אומרים לסרוגים שלאור מספר פעולות בשטח יש היתכנות לעלייה בפיגועים – כשהם נערכים לכך.

הגורמים הסבירו כי יש מספר אירועים שעלולים להוביל לעלייה בפיגועים: הכרזות על מדינה פלסטינית ותמיכת מדינות מעוררת את הטרור; תקופת המסיק הקרבה; המבצע בעזה; התארגנויות מקומיות לבצע פיגועים; וכספי סילוקין שלא עוברים (כשיש 35 אחוז פחות משכורת ופחות משמרות). כל אלו מהווים סיכון ואפשרות להתפרצות.

לצד אלו אומרים בצה"ל שנעשות בשטחי יהודה ושומרון פעולות שלא נעשו מאז מלחמת ששת הימים. לדבריהם, אין תהלוכות חמושות, לא היו מטעני גחון, ולא זוהו חמושים בחוץ.

הישוב כמבצר

מאז מבצע "חומת ברזל" חוסלו 1,500 מחבלים, כש-96 אחוזים מהם מעורבים בטרור. לפי הנתונים, בחציון הראשון של 2025 היו כ-30 פיגועים עם 16 נרצחים – וזו ירידה משמעותית המוסברת בעיקר בגלל מבצעי חומת ברזל.

מה התופעות שהשתנו? אין גדודי 'כתיבה' – לא בטול כרם, לא בשכם, לא בגנין, לא בצפון השומרון. הערכת המצב של צה"ל מדברת על שמירות היציבות ושימור הרשות הפלסטינית ככתובת. אבל יש חשש גם מהסלמה כמו השבוע.

כדי להתכונן לכל אלו, שולשו צוותי הכוננות בישובים, רכבים ממוגנים ניתנו לרכזי הביטחון, והוקמו 5 ית"מים (יחידות תגובה מהירה).

פשיעה לאומנית

עם זאת, בצה"ל אומרים שיש עליה משמעותית בפשיעה הלאומנית בשלושת השבועות האחרונים. כך למשל היו השנה 76 אירועים חמורים (אירועי פשיעה) עד כה, לעומת 63 בשנה שעברה בתקופה המקבילה. בסך הכל היו 483 אירועים בכלל, לעומת 400 בתקופה המקבילה. בצה"ל אמרו כי הורחקו נערים אנרכיסטים, וכל זאת כדי להוריד את הפשיעה הלאומנית.