אחרי יותר משנה: כוחות צה"ל פעלו אתמול (ג׳) בכפר עקבה שבחטיבת מנשה, והרסו את ביתם של שניים משלושת המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בצומת מחולה באוגוסט 2024. בפיגוע נרצח יהונתן דויטש ז"ל, וכן נפצע אזרח ישראלי נוסף.
צפו בתיעוד:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לפי הודעת דובר צה"ל, שני המחבלים שביתם נהרס הם: עבד א-ראוף אל-מצר, אשר חוסל על ידי כוחות הביטחון ב-8 באוקטובר 2024, ואחמד אבו ערה – שחוסל על ידי כוחות צה"ל ב-16 באוגוסט 2024. המחבל השלישי בחולייה, אימן גנאם, נעצר בדצמבר 2024.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים