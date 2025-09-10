נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו על שחרורה מהשבי של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה על ידי ארגון "כתאיב חיזבאללה" בעיראק לפני שנתיים וחצי

בדרך הביתה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) על שחרורה מהשבי של אליזבט צורקוב, הישראלית שנחטפה על ידי ארגון "כתאיב חיזבאללה" בעיראק לפני שנתיים וחצי. בהמשך גם ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי היא שוחררה בעקבות מאמצים רבים ועבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים.

"אני שמח להודיע כי אליזבט, סטודנטית מפרינסטון שאחותה אזרחית אמריקנית, שוחררה זה עתה" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "היא נמצאת כעת בשגרירות ארה"ב בעיראק, לאחר שעברה עינויים בשבי במשך חודשים רבים".

טראמפ הוסיף ושלח מסר לחמאס, כשקרא לשחרר את החטופים הנותרים בשבי מעזה: "תמיד אלחם למען צדק ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את החטופים – עכשיו!".

זמן קצר אחרי האישור של טראמפ, בלשכת ראש הממשלה אישרו כי "היום שוחררה החטופה אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית שנחטפה במרץ 2023 בעיראק. בעבודת צוות בניהולו של מתאם השו״ן גל הירש, שנמשכה חודשים ארוכים ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו להביא לשחרורה".

נתניהו הוסיף וציין כי "שוחחתי הערב עם אמה ואביטל, אחיותיה של אליזבת, ובשיחה המרגשת אמרתי להן שכל עם ישראל שמח לראות אותה שוב בבית. אנחנו נמשיך להילחם בעוז ונחישות עד שנשיב את כל חטופינו הביתה – החיים והחללים כאחד".