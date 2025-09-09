ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הצטרף לגינויים נגד חיסול ראשי ארגון הטרור חמאס בקטאר: "מפרות את ריבונותה של קטאר ומסכנות הסלמה נוספת ברחבי האזור"

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הצטרף לגינויים נגד חיסול ראשי ארגון הטרור חמאס היום (שלישי) בקטאר: "מפרות את ריבונותה של קטאר ומסכנות הסלמה נוספת ברחבי האזור"

דבריו המלאים: "אני מגנה את תקיפות ישראל בדוחא, אשר מפרות את ריבונותה של קטאר ומסכנות הסלמה נוספת ברחבי האזור. העדיפות חייבת להיות הפסקת אש מיידית, שחרור בני ערובה ועלייה עצומה בסיוע לעזה. זהו הפתרון היחיד לשלום ארוך טווח".

מוקדם יותר ברק המשבר הפוליטי בצרפת, עמנואל מקרון המשיך בקו האנטי ישראל ומגנה את התקיפות הישראליות היום נגד ראשי ארגון הטרור חמאס בקטאר: "תקיפות הישראליות בקטאר היום אינן מקובלות"