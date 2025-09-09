בסוריה גינו את התקיפה הישראלית בקטאר, שלדבריהם "הפחידה את האזרחים ואיימה על ביטחון התושבים". גם במצרים תקפו: "תקדים מסוכן והתפתחות פסולה"

באופן חריג: בממשלת סוריה גינו את התקיפה הישראלית בדוחא, אשר כוונה נגד בכירי הנהגת חמאס בקטאר. בהודעה סוריה הביעה "סולידריות מלאה" עם קטאר – "ההנהגה, הממשלה, והעם".

"המתקפה הזו משקפת את הזלזול של הכיבוש הישראלי החוזר ונשנה בחוקים ובנורמות הבינלאומיות" נאמר בהודעה הסורית. לטענתם, התקיפה הישראלית "הפחידה את האזרחים ואיימה על ביטחון התושבים בקטאר".

במקביל, גם במצרים גינו את המתקפה הישראלית בקטאר, כשלטענתם מדובר ב"תקדים מסוכן והתפתחות פסולה". "המעשה התוקפני של ישראל בקטאר, ותקיפת הבכירים הפלסטיניים שנפגשו כדי לדון בדרכי הגעה אל הסכם הפסקת אש, מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי, עיקרון כיבוד ריבונות המדינות והגנה על הטריטוריה שלהן" נאמר בהודעת לשכת הנשיאות המצרית. "זו מתקפה ישירה נגד קטאר, שמעורבת בתפקיד מרכזי במאמצי התיווך למען הפסקת אש בעזה".

עוד נטען כי התקיפה הישראלית "חותרת תחת המאמצים למניעת הסלמה ומאיימת על יציבות האזור כולו. מצרים מביעה את הסולידריות המלאה שלה עם קטאר, וקוראת לקהילה הבינלאומית לעמוד באחריותה המשפטית והמוסרית אל מול ההפרה הישראלית הבוטה – ולפעול מיד לעצירת התוקפנות הישראלית והעמדה לדין של האחראים עליה, כדי שלא תתווסף אל ההתחמקות הרגילה של ישראל מעונש".