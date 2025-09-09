ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב לפני זמן קצר לחיסול צמרת ארגון הטרור חמאס בגוחא בירת קטאר, ופרסם מילות חיזוק על הפעולה הדרמטית.

בנט פרסת את דגל ישראל וכתב: חזק ואמץ! כך ייעשה למרצחי חמאס הארורים שטבחו, שרפו ואנסו את ובנותינו ובנינו".

(צילום: רפי דלויא)

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, הגיב אף הוא לחיסול ובחר להתעלם במודע מחלקו של הדרג המדיני במבצע.

בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה"ל, שב"כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו", מבלי שהוא מזכיר, כאמור, את הדרג המדיני.