ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב לפני זמן קצר לחיסול צמרת ארגון הטרור חמאס בגוחא בירת קטאר, ופרסם מילות חיזוק על הפעולה הדרמטית.
בנט פרסת את דגל ישראל וכתב: חזק ואמץ! כך ייעשה למרצחי חמאס הארורים שטבחו, שרפו ואנסו את ובנותינו ובנינו".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, הגיב אף הוא לחיסול ובחר להתעלם במודע מחלקו של הדרג המדיני במבצע.
בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X כתב לפיד: "מברך את חיל האוויר, צה"ל, שב"כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו", מבלי שהוא מזכיר, כאמור, את הדרג המדיני.
אמיר יצחק
בנט ליד ביבי-----------פיאט 500 מעופשת ליד מייבאך18:35 09.09.2025
רוני
בתגובה ל: אמיר יצחק
אולי מייבאך גנובה של ראש המאפיה הסיציליאנית.19:09 09.09.2025
יוכי
בתגובה ל: רוני
חחחחחח תמשיך להתפוצץ. נתניהו, המנהיג הבינלאומי הדגול. שועי עולם מחכים בתור לפוגשו, וגרגירי אבק מכת השמאל חחחחחחחחחח19:14 09.09.2025
רוית
זה לא הליצן שרצה לסיים את המלחמה לפני שנה וחצי? נוכל מי יאמין למילה אחת שלו18:38 09.09.2025
האח לפיד
זה גם מהלך שהצליח בזכות בנט, קשה פשוט להסביר19:32 09.09.2025
אמיר
יאיר לפיד הפך לבנאדם בילתי ניסבל ומנותק מקווה מאוד שבעתיד נראה במפה הפוליטית אנשים יותר נורמלים מהחלול שבקושי עובר את אחוז החסימה19:29 09.09.2025
אחד שיודע
יהיר למעט הציוצים שלך,אתה אבק ורוח,ריק וחלול.19:25 09.09.2025
